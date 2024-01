Alianza Lima vs. Once Caldas EN VIVO: partidazo en el Nacional por la Noche Blanquiazul 2024

Alianza Lima vs. Once Caldas EN VIVO: se enfrentan este lunes 15 de enero por la Noche Blanquiazul. Sigue la transmisión minuto a minuto del cotejo.

Alianza Lima vs. Once Caldas EN VIVO: se enfrentan este lunes 15 de enero por la Noche Blanquiazul 2024.

El encuentro se jugará en el Estadio Nacional, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Liga 1 Max. También podrás escuchar el cotejo por RPP (89.7 FM y 730 AM) y seguir las incidencias por RPP.pe.

Este será el primer partido de Alianza Lima ante su público, por lo que se espera un lleno total en el principal recinto deportivo del país.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima afrontará el primer partido de la temporada ante su público en la denominada Noche Blanquiazul 2024. El cotejo se disputará en el Estadio Nacional, la cual estará abarrotada de hinchas que esperan ver con ansias a su remodelado equipos.

Y es que, a diferencia de la temporada pasada, se verán varias caras nuevas, empezando por el técnico Alejandro Restrepo, quien viene de dirigir del fútbol colombiano.

Además, se notarán varias ausencias importantes, como Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes no estarán en el equipo por decisión dirigencial, y la de Pablo Sabbag, quien se encuentra en Qatar disputando la Copa Asiática con Siria.

El técnico íntimo confirmó que dispondrá un sistema 3-5-2, el cual usará durante toda la temporada. ero, aseguró, que no se cierra a emplear otros esquemas.

“Hemos venido entrenándolo mucho. El 3-5-2 es el sistema al que se ha dado prioridad durante este tiempo. Pero no somos un comando técnico cerrado en una sola estructura”, indicó Restrepo en una entrevista para El Comercio.

"Seguramente, con el pasar del tiempo, vamos a ver variedad. En el momento que lo consideremos, estaremos abiertos a cambiar", complementó.

Alianza Lima vs. Once Caldas: programación de la Noche Blanquiazul

6:15 p.m. | Carlos Vilchez

6:25 p.m. | Presentación Futsal Down

6:30 p.m. | Banda 1901

6:40 p.m. | Presentación Fútbol Femenino

6:50 p.m. | Presentación Leyendas

7:00 p.m. | Charanga Habanera

7:20 p.m. | DJ Luigi

7:30 p.m. | Deyvis Orosco

7:50 p.m. | Presentación jugadores

9:45 p.m. | Maxwell

❗️𝗖𝗿𝗼𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗕𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹❗️🤩🎊



¿A qué hora empieza el partido entre Alianza Lima vs. Once Caldas por la Noche Blanquiazul?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Once Caldas empezará a las 9:00 p.m. hora peruana. Los horarios en otras partes del mundo es el siguiente:

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (martes)

Italia: 3:00 a.m. (martes)

Francia: 3:00 a.m. (martes)

¿Por dónde ver EN VIVO el partido Alianza Lima vs. Once Caldas?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Once Caldas será transmitido EN VIVO por Liga 1 Max. También podrás seguir el cotejo EN DIRECTO por radio a través de RPP (89.7 FM y 730 AM).