"No soy un santo": Vinicius Junior habló tras provocativo gesto al banquillo de Barcelona

Vinicius Junior fue elegido el mejor futbolista de la final de la Supercopa de España. El delantero de Real Madrid jugó un excelente partido, le ganó el duelo al uruguayo Ronald Araújo y convirtió un triplete ante Barcelona. Estos motivos fueron más que suficientes para destacar por encima del resto.

Sin embargo, el atacante de la Selección de Brasil hizo un mea culpa en conferencia de prensa, después que con un gesto le recordó al banquillo de Barcelona los cuatros goles en Real Madrid en el Al-Awwal Park de Arabia Saudita.

"No soy un santo, a veces hablo demasiado y hago regates que no debería", reconoció Vinicius, destacando que quiere ser "una persona mejor".

"Me quedo muy triste, porque todos quieren pelear conmigo, porque saben que al final va a salir en la prensa, que Vinicius hace esto o aquello, pero yo intento estar muy tranquilo y muy centrado en el partido para ayudar lo mejor posible a mis compañeros", dijo en conferencia.

Vinicius reconoce errores

"Yo no soy tonto y sé que, a veces, hablo demasiado y hago cosas que no tengo que hacer, pero estoy aquí para mejorar, quiero mejorar y estoy aprendiendo", admitió 'Vini' que es el centro de las miradas de los jugadores del Barza.



Sobre la victoria en el clásico, Vinicius destacó que el Real Madrid hizo "un partido casi perfecto", ya que "marcarle cuatro goles al Barça no es nada fácil" y explicó por qué celebró el primer tanto como hacía su excompañero Cristiano Ronaldo.



"Cristiano es mi ídolo y él juega aquí", recordó el punta del Real Madrid, que también quiso dedicar su gran actuación.

