Alianza Lima vs. Once Caldas: a qué hora empieza y por dónde ver el partido por la Noche Blanquiazul 2024

Presentación oficial. Alianza Lima se enfrenta a Once Caldas este domingo 14 de enero en la denominada Noche Blanquiazul 2024.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional, desde las 9:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por Liga 1 Max. También podrás seguir el partido EN VIVO por RPP (89.7 FM y 730 AM).

Alianza Lima afrontará el primer partido de la temporada ante su público en la denominada Noche Blanquiazul 2024. El cotejo se disputará en el Estadio Nacional, la cual estará abarrotada de hinchas que esperan ver con ansias a su remodelado equipos.

Y es que, a diferencia de la temporada pasada, se verán varias caras nuevas, empezando por el técnico Alejandro Restrepo, quien viene de dirigir del fútbol colombiano.

Además, se notarán varias ausencias importantes, como Christian Cueva y Carlos Zambrano, quienes no estarán en el equipo por decisión dirigencial, y la de Pablo Sabbag, quien se encuentra en Qatar disputando la Copa Asiática con Siria.

Alianza Lima vs. Once Caldas: hora del partido por la Noche Blanquiazul

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Uruguay: 11:00 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 9:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (martes)

Italia: 3:00 a.m. (martes)

Francia: 3:00 a.m. (martes)





Alianza Lima vs. Once Caldas: Fecha y canal

