Sin visitantes: Alianza Lima vs Sport Boys solo se jugará con hinchada local

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sin visitantes. Alianza Lima informó que el partido ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura se jugará solo con hinchada local.

A través de un comunicado, el cuadro de La Victoria indicó que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), el cotejo que se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva se disputará solo con hinchas de Alianza Lima.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y al público en general que, por disposición de la Policía Nacional del Perú, el partido ante Sport Boys, programado para este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva, se jugará únicamente con hinchada local", indica la misiva.

Además, indicó que aquellas personas que adquirieron sus entradas en el sector visitante recibirán la devolución de su dinero por medio de la entidad bancaria vinculada a la compra.

❗️𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄❗️



Ponemos en conocimiento de nuestra hinchada y de la comunidad deportiva la siguiente información: pic.twitter.com/wIJ3fEkmiY — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 13, 2025

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys?

El partido Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este jueves 16 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene capacidad para 33 398 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, irá por L1 Play. También podrás escuchar el partido EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP.pe.