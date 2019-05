Carlos Neumann llegó a Sport Huancayo a mediados del 2017 proveniente de Real Garcilaso. | Fuente: GolPerú

Carlos Neumann tuvo todo para marcar el primer gol del partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, menos la precisión necesaria al momento de definir. Al minuto 10 de este cotejo por la Liga 1 Movistar 2019, el delantero paraguayo acabó en una posición inmejorable para batir la valla de Ítalo Espinoza tras un pase de Jorge Bazán, pero un mal remate al querer finalizar la jugada hizo que la jugada no acabe en una anotación.

Luego de ganarle en velocidad por la banda derecha a José Anthony Rosell, Jorge Bazán acabó en el área de Alianza Lima y vio a Carlos Neumann llegando por el punto penal. 'Coco' procedió a enviar un pase que estuvo cerca de ser interceptado por Carlos Beltrán y fue conectado por su compañero en Sport Huancayo, pero este último no le terminó dando de la mejor manera al balón.

Pese a definir con su pierna derecha -la más habil- y no tener ninguna marca, Carlos Neumann no pudo convertir un gol y el balón terminó pasando cerca al palo derecho del pórtico de Alianza Lima. Sus compañeros en Sport Huancayo y el mismo paraguayo no lo podían creer, pero no tuvieron otra opción más que olvidar esta jugada y seguir yendo en búsqueda del tanto.