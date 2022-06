Alianza Lima vs. Sport Huancayo | Fuente: Liga 1

Este domingo 5 de junio, Sport Huancayo recibirá a Alianza Lima por la fecha 8 postergada de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson en un decisivo encuentro que enfrentará a dos equipos que vienen peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones y tienen chance de ganar el Torneo Apertura. El encuentro será transmitido por la señal de Gol Perú y por RPP Noticias (89.7 FM).

Por su parte, Sport Huancayo viene de una abultada e importante goleada por 4-1 ante Alianza Atlético en Huancayo que les permite estar, de momento, en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos, por debajo del líder FBC Melgar con 34 unidades.

El 'rojo matador' llega como uno de los equipos que más fuerte se hace de local y, sin duda, es una aspecto que tiene a su favor para el duelo ante los 'blanquiazules'. Asimismo, los dirigidos por Carlos Desio no cuentan con bajas considerables para este duelo y tendrá disponible a su oncena titular.

De otro lado, Alianza Lima llega de una victoria agónica ante Cienciano con un gol en el minuto 88 de Cristian Benavente en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, más allá del triunfo, el plantel blanquiazul no pasa por su mejor momento deportivo tras la goleada por 8-1 ante River Plate por Copa Libertadores.

Asimismo, el conjunto íntimo no podrá tener a jugadores convocados a la Selección Peruana: Ángelo Campos, Christian Ramos y Jairo Concha, los tres habituales titulares. A esto se le suma que Pablo Míguez y Yordi Vílchez no se unieron a la lista de viajeros por presentar lesiones. Por otro lado, Pablo Lavandeira todavía es duda en tanto a si va o no desde la partida.

El encuentro entre ambos equipos es decisivo ya que, de empatar, los dos se alejarían de FBC Melgar, quien depende de sí mismo para poder ganar la Fase 1. Cabe recordar que Sport Huancayo se ubica en segundo lugar con 30 unidades, mientras que Alianza Lima está en la tercera casilla con 29 puntos.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Franco Saravia; Renato Rojas, Jeferson Portales, Aldair Fuentes, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Miguel Cornejo; Pablo Lavandeira, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Jimmy Valoyes, Víctor Balta, Hugo Ángeles; Marco Huamán, Diego Manicero, Ricardo Salcedo, Anthony Rosell; Carlos Ross, Marcos Lliuya; Ronald Huaccha.