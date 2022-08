Luis Benites es el goleador de la Liga 1 Betsson 2022. | Fuente: @clubshuancayo

Será unos de los atractivos de la fecha 8. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo el domingo por el Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 Betsson.

En el Apertura, la tienda de Sport Huancayo le ganó 2-0 a Alianza Lima y espera seguir en racha ante los íntimos, ahora en el Estadio Alejandro Villanueva. Luis Benites, uno de los referentes del 'Rojo Matador' y goleador del certamen con 15 goles, sostuvo que su elenco sabe de lo difícil que será visitar al equipo de Carlos Bustos.

"Va a ser complicado, pero no imposible. Ante Alianza seguro las cosas estarán intensas, aunque debemos preocuparnos más en lo que haremos nosotros", fue lo que le indicó Benites a Gol Perú.

Alianza Lima y una dura prueba ante Sport Huancayo

Sport Huancayo prepara la visita a Alianza Lima. | Fuente: @clubshuancayo

En otro momento, comentó sobre sobre su suplencia en los últimos cotejos de su elenco en la liga peruana.

"Siempre trato de dar el máximo, ya sea me den 15 o 90 minutos. Me entreno al máximo para aprovechar la oportunidad que me da el técnico. Yo trabajo en la semana para arrancar", indicó.

De otro lado, en Alianza Lima también comentaron de la importancia de conseguir la victoria ante Sport Huancayo en condición de local. El cotejo está pactado para este domingo 21 de agosto a las 11:00 a.m. hora peruana.

"Estamos muy enfocados en el partido. Yo no pude jugar el partido de ida allá, pero por lo que comentaron mis compañeros este juego lo tomamos como una revancha", indicó Jairo Concha, titular en la volante blanquiazul.

¿Cómo van Alianza y Huancayo en la previa?

En lo que va del Clausura 2022 de la Liga 1, el elenco de la La Victoria se encuentra en el cuarto lugar con 13 puntos, a tres unidades del sorpresivo líder Atlético Grau.

Por su parte, Sport Huancayo se ubica en la decimotercera casilla con ocho puntos. Ambos van con todo por el triunfo.

