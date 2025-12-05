Últimas Noticias
Se decidió quién será el árbitro del partidazo Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs

Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga1. | Fuente: Sporting Cristal
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Hay una gran expectativa por el partido decisivo entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute.

Se viene la definición de la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Y en esta ocasión el choque se disputará en el estadio Alejandro Villanueva entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Kevin Ortega, árbitro de categoría FIFA, será el juez principal de este partido clave en la Liga1 Te Apuesto 2025. El equipo de colegiados lo completarán Stephen Atoche (1er asistente) y Albert Alarcón (2do asistente), ambos FIFA. El cuarto árbitro será Rudy Méndez.

El responsable del VAR será Alejandro Villanueva, árbitro VAR de categoría FIFA, quien tendrá como asistente a Diego Jaimes.

En el compromiso de ida, Martín Távara adelantó a Cristal de penal a los 68 minutos, tras una falta de Jesús Castillo contra Leandro Sosa. Luego, Hernán Barcos, que ingresó por Paolo Guerrero en el segundo tiempo, igualó la eliminatoria.

El árbitro FIFA Kevin Ortega dirigirá el Alianza vs Cristal. | Fuente: ITEA Media

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?

El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 33, 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

