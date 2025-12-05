Se decidió quién será el árbitro del partidazo Alianza Lima vs Sporting Cristal por los playoffs

Se viene la definición de la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Y en esta ocasión el choque se disputará en el estadio Alejandro Villanueva entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Kevin Ortega, árbitro de categoría FIFA, será el juez principal de este partido clave en la Liga1 Te Apuesto 2025. El equipo de colegiados lo completarán Stephen Atoche (1er asistente) y Albert Alarcón (2do asistente), ambos FIFA. El cuarto árbitro será Rudy Méndez.

El responsable del VAR será Alejandro Villanueva, árbitro VAR de categoría FIFA, quien tendrá como asistente a Diego Jaimes.

En el compromiso de ida, Martín Távara adelantó a Cristal de penal a los 68 minutos, tras una falta de Jesús Castillo contra Leandro Sosa. Luego, Hernán Barcos, que ingresó por Paolo Guerrero en el segundo tiempo, igualó la eliminatoria.