Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de vuelta de playoffs?

Tras el 1-1 en la ida, Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a medirse en duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga 1 Te Apuesto. Ambos equipos lucharán por seguir en competencia para enfrentar a Cusco FC, instancia que definirá a Perú 2 en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan a la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



Alianza Lima y Sporting Cristal igualaron 1-1 en el Estadio Nacional. Martín Távara anotó de penal y abrió el marcador en el Estadio Nacional. El empate llegó a través de Hernán Barcos que tras ingresar, convirtió de zurda.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 33, 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



En Perú , el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 8:00 p.m. En España , el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 2:00 a.m. (domingo 7 de diciembre)

, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 2:00 a.m. (domingo 7 de diciembre) En Colombia, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza vs Cristal comienza a las 10:00 p.m.





¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Alineaciones posibles



Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergo Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Irven Ávila.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: Últimos resultados

Alianza Lima

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal

Sporting Cristal 1-2 Alianza Lima

Sporting Cristal

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima

Atlético Grau 1-2 Sporting Cristal

Sporting Cristal 2-1 Cienciano







