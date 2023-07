Alianza Lima vs. Sporting Cristal es el plato fuerte: conoce la programación de la fecha 3 del Clausura

Ya se jugaron las dos primeras fechas del Torneo Clausura y son dos los equipos que tienen puntaje perfecto: Alianza Lima y Sporting Cristal. Justamente, ambas escuadras se enfrentarán en el que será el duelo más atractivo de la tercera jornada de esta segunda parte de la Liga1 Betsson 2023.

Blanquiazules y celestes se medirán el sábado por la noche en el Alejandro Villanueva. Pero no será ese el encuentro inaugural. Un día antes, se disputarán los dos primeros partidos de la fecha 3, que se llevará a cabo entre el viernes 7 y el lunes 10 de julio.

FBC Melgar, de local, abrirá el telón frente a Atlético Grau. Horas después, Universitario de Deportes visitará a la Academia Cantolao en el Estadio Nacional. Ya el sábado, antes del Alianza vs. Cristal, chocarán Alianza Atlético vs. César Vallejo y Cienciano vs. UTC.

El domingo, jugarán Unión Comercio vs. Sport Boys, Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal y Deportivo Binacional vs. Deportivo Garcilaso. El lunes, Sport Huancayo vs. Cusco FC pondrán punto final a tercera jornada del Torneo Clausura. A ADT le toca descansar.

Programación de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 7 de julio

3:00 p. m. ► FBC Melgar vs. Atlético Grau - Monumental UNSA (Arequipa)

8:00 p. m. ► Academia Cantolao vs. Universitario de Deportes - Nacional (Lima)

Sábado 8 de julio

1:00 p. m. ► Alianza Atlético vs. César Vallejo - Campeones del 36 (Sullana)

3:30 p. m. ► Cienciano vs. UTC - Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

7:00 p. m. ► Alianza Lima vs. Sporting Cristal - Alejandro Villanueva (Lima)

Domingo 9 de julio

1:00 p. m. ► Unión Comercio vs. Sport Boys - Municipal Carlos Vidaurre (Tarapoto)

3:30 p. m. ► Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal - Mansiche (Trujillo)

7:30 p. m. ► Deportivo Binacional vs. Deportivo Garcilaso - Guillermo Briceño Rosamedina (Juliaca)

Lunes 10 de julio

3:15 p. m. ► IPD de Huancayo vs. Cusco FC - IPD de Huancayo (Huancayo)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

