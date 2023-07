Universitario se pronuncia por posible reprogramación de partidos de la Liga 1 Betsson 2023

El último martes, la Policía emitió un comunicado en donde mencionó que desde la FPF hay predisposición de reprogramar parte del Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson (16-31 de julio), debido a la 'Toma de Lima'.

Quien tuvo comentarios respecto a ello fue el director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati. El entrenador de la tienda crema sostuvo cuál es la posición de su club debido a lo mencionado anteriormente por las protestas en el país, en medio de nuevas fechas de la Liga 1.

"No podemos anteponer problemas personales si me afecta porque me corren este partido o el otro. Es por un tema serio, del país, y lo nuestro queda en un segundo término", indicó el DT de Universitario en rueda de prensa.

La palabra de Jorge Fossati en Universitario de Deportes. | Fuente: RPP

La palabra de Fossati en Universitario

Posteriormente, reiteró que acatarán lo que se indique de parte del Ministerio del Interior y PNP, aunque mostró su atención por la participación de sus dirigidos en los playoffs rumbo a octavos de la Copa Sudamericana.

"Haremos lo que indiquen las autoridades, que es lo mejor para el país. Lo único que me preocupa es que está el partido contra Corinthians acá. Ahí sería solo para uno, que es Universitario. Ahí sí me preocuparía que no se pusieran todos los esfuerzos para que juguemos con gente. No que te digan si no están las garantías que juegas, pero sin público", dijo el estratega uruguayo.

Hay que tener en cuenta que Universitario jugará el martes 18 de julio contra el 'Timao' en el Estadio Monumental por la vuelta de la eliminatoria de la Sudamericana. En la 'U' esperan tener el permiso para recibir al cuadro brasilero en su casa y con la presencia de sus hinchas.

El pedido de parte de la PNP afectaría varios encuentros. Por la fecha cuatro, correría peligro el partido entre Sport Boys vs. Alianza Lima, que está programado para el domingo 16 de julio. En la fecha cinco, que se jugará en la semana del 17 al 23 de julio, no se disputaría el Clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. Y en la fecha seis, no se jugaría Universitario vs. Mannucci y Sporting Cristal vs. Binacional.

Hay que tener en cuenta que, además, la 'U' recibirá al brasilero Corinthians en la semana del 18-20 de julio en el marco de la vuelta de la ronda de los playoffs rumbo a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Partidos que corren peligro de jugarse Torneo Día del partido Sport Boys vs. Alianza Lima Fecha 4 - Liga 1 16 de julio Alianza Lima vs. Universitario Fecha 5 - Liga 21 al 24 de julio Universitario vs. Mannucci Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio Sporting Cristal vs. Binacional Fecha 6- Liga 1 28 al 31 de julio

