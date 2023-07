Universitario vs. Cantolao: ¿cómo, cuándo y dónde ver por Clausura de Liga 1 Betsson?

Los cremas van por un nuevo triunfo. Universitario chocará ante la tienda del Cantolao por el Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.

En Universitario de Deportes ya se preparan para lo que será el partido contra la Academia Cantolao, en la fecha 3. El encuentro está pactado para el viernes 7 de julio en el Estadio Nacional, el cual promete tener un gran marco de espectadores en esta oportunidad.

Universitario está más que motivado para visitar al popular 'Delfín'. Y es que viene de vencer 2-0 al Alianza Atlético y anteriormente le ganó a Gimnasia y Esgrima por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Universitario vs. Cantolao: horarios en el mundo

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

Uno de los que tuvo presencia ante el elenco 'churre' en el Monumental fue Edison Flores, quien se reestrenó como futbolista de la 'U'.

"Uno tiene que estar preparado para lo que toque en el momento. Hoy me tocó jugar de media punta y ahora no sé lo que pueda pasar (...) Creo que es muy importante estar en cualquier posición en la cual me toque", indicó el popular 'Orejas'.

Luego, este miércoles, Jorge Fossati tuvo uso de la palabra en Universitario. Mostró su atención por la posible reprogramación en los próximos cotejos del conjunto merengue.

"Haremos lo que indiquen las autoridades, que es lo mejor para el país. Lo único que me preocupa es que está el partido contra Corinthians acá. Ahí sería solo para uno, que es Universitario. Ahí sí me preocuparía que no se pusieran todos los esfuerzos para que juguemos con gente", remarcó el entrenador uruguayo.

La 'U' tiene cuatro puntos en lo que va del Torneo Clausura y en la Tabla Acumulada tiene 38 unidades, en el tercer lugar a 10 del líder Alianza Lima.

Por su parte, el Cantolao llega de ganarle al Sport Boys. Está en la obligación de ganar porque en el Acumulado están con tan solo 12 puntos en el fondo.

¿Dónde ver el Universitario ante Cantolao vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo puede afectar a la salud la emisión de gases tóxicos del volcán Ubinas?

Se registró la explosión del volcán Ubinas afectando principalmente a la región Moquegua. ¿Cómo puede afectar a la salud la emisión de gases tóxicos del volcán Ubinas?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.