Alianza Lima y un premio de último minuto: el 1x1 del cuadro blanquiazul por la ida de la final de la Liga1

Alianza Lima jugó uno de sus partidos más discretos de la Era Mauricio Larriera. En el Monumental, el cuadro blanquiazul se vio superado en todas las estadísticas del juego (posesión del balón, disparos al arco y tiros de esquina). Sin embargo, encontró el premio en la última jugada.

El primer tiempo tuvo problemas en todas sus líneas, salvo en el arco. Ángelo Campos fue la gran figura del equipo íntimo, sin tener que lucirse al máximo. La defensa, la volante y el ataque nunca se compenetraron. De hecho, Hernán Barcos estuvo inconexo con la volante y nunca se sintió cómodo en el campo.

El segundo tiempo tuvo la misma dinámica, hasta el gol. El técnico uruguayo cambió el sistema (modificó la línea de cuatro en el fondo por línea de tres) y puso -mano a mano- a los atacantes íntimos con los defensores cremas.

Así llegó el gol. Pablo Sabbag, Bryan Reyna y Gabriel Costa, quienes entraron en el segundo tiempo, aprovecharon los pocos minutos que tuvieron para armar una jugada -la única de todo el partido- y poner el empate que los coloca en buena posición para el partido de vuelta en el Monumental.

A continuación, el 1x1 de la tienda aliancista ante Universitario de Deporte por la ida de la final de la Liga1.

Gol de Gabriel Costa para el 1-1 de Alianza Lima. | Fuente: @ClubALoficial

El 1x1 de los jugadores de Alianza Lima

Ángelo Campos: el arquero de Alianza Lima estuvo seguro bajo los tres palos. De hecho, estuvo cerca de atajarle el penal a Alex Valera. Solo tuvo un error en una salida en falso.

Gino Peruzzi: tuvo muchos problemas para controlar las arremetidas de Nelson Cabanillas por su sector. En el segundo tiempo, cubrió mejor la zona y estuvo más libre tras el cambio de estrategia de Mauricio Larriera.

Pablo Míguez: el central tuvo problemas para controlar a Alex Valera y Edison Flores. En el segundo tiempo también presentó algunos problemas. Con la línea de tres, se acomodó mejor y no tuvo inconvenientes (más aún con la salida de los jugadores más peligrosos de Universitario).

Yordi Vílchez: fue el central más seguro de Alianza Lima. Cubrió bien el sector izquierdo y apoyó de manera constante a Ricardo Lagos.

Ricardo Lagos: el lateral izquierdo, al igual que Gino Peruzzi, tuvo muchos problemas por su banda. De hecho, Aldair Rodríguez bajaba de manera constante para que Andy Polo no llegue hasta línea de fondo.

Jairo Concha: no tuvo su mejor partido. No se juntó con los volantes de primera línea, con los extremos ni con Hernán Barcos.

Josepmir Ballón: el volante de marca tuvo un papel regular en el medio campo. Fue superado ampliamente por Rodrigo Ureña y Piero Quispe, quienes no encontraron ningún tipo de bloqueo.

Jesús Castillo: tuvo un discreto partido. No se encontró en el medio campo y no pudo referenciar a Piero Quispe. Tampoco apoyó a las bandas cuando el cuadro crema atacaba por los extremos. Cuando se ponía entre los centrales para defender, tuvo sus mejores momentos.

Aldair Rodríguez: fue uno de los mejores de Alianza Lima. Cubrió toda la banda izquierda y se las ingenió para que Andy Polo no llegue hasta la línea de fondo.

Franco Zanelatto: el seleccionado nacional no tuvo un buen partido. No pudo contener las arremetidas de Nelson Cabanillas y Piero Quispe. Tampoco fue una buena herramienta de ataque. Por ello, no fue cambiado en el segundo tiempo.

Carlos Zambrano: el defensor peruano no ingresó bien. Pudo ser expulsado por un manazo a Horacio Calcaterra.

Bryan Reyna: fue el que mejor ingresó al partido. De hecho, de la jugada que hizo por derecha nació el gol del empate de Alianza Lima.

Gabriel Costa: se movió de manera correcta por todo el ataque de Alianza Lima. No pudo ser referenciado por los defensas cremas y, en la única que tuvo, hizo el gol.

Pablo Sabbag: ingresó al terreno de juego con el propósito de aprovechar las segundas pelotas. Al igual que Costa, se movió por todo el frente de ataque y fue artífice del pase a Bryan Reyna que generó el empate blanquiazul.



