Más ganas que fútbol: el 1x1 de la derrota blanquiazul en el clásico del fútbol peruano

Los milagros en el fútbol se suelen dar muy pocas veces. De hecho, más se habla de esfuerzo y perseverancia que del factor suerte. Este sábado, en el Estadio Nacional, estuvimos muy cerca de presenciar un hecho nunca antes registrado en el clásico del fútbol peruano y que pudo ser catalogado en cualquier ítem mencionado anteriormente. Y es que Alianza Lima, con nueve hombres, había logrado el empate a los 92 minutos por medio de Hernán Barcos. Sin embargo, a instancias del VAR, el gol fue anulado por posición adelantada.

Para los que no vieron el partido, la igualdad pudo estar clasificada en el archivo "Milagros del Fútbol Peruano". Pero, para los que vieron el cotejo y que son hinchas del cuadro de La Victoria, el empate pudo estar -tranquilamente- en el mismo documento del 6-3 o de la victoria ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

Sin embargo, fuese donde fuese registrado el partido, si es que lograba el empate, no se puede dejar de lado el flojo desempeño que tuvieron algunos jugadores del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo. Franco Saravia tuvo implicancia directa en el gol de Universitario de Deportes (aparte de que fue expulsado). Jiovany Ramos cometió una irresponsabilidad enorme y dejó con 10 hombres a su equipo. Y Catriel Cabellos no fue el mismo de las primeras dos fechas, siendo cambiado iniciado el segundo tiempo.

Pero no son los únicos que tuvieron una mala actuación (aunque también hubo puntos positivos). Aquí, el 1x1 de Alianza Lima en la derrota ante Universitario de Deportes en la Liga 1 Te Apuesto.













El 1x1 de Alianza Lima ante Universitario

Franco Saravia: no fue una de sus mejores noches. Si bien tuvo un par de buenas atajadas, fue uno de los responsables del gol de Universitario de Deportes.

Jiovany Ramos: no tuvo un buen primer tiempo. Fue superado en un par de oportunidades por Diego Dorregaray. Incluso, generó faltas muy cerca del área. En el segundo tiempo, cometió una irresponsabilidad al darle una fuerte patada a Horacio Calcaterra, dejando a su equipo con 10 hombres.

Aldair Fuentes: fue uno de los más flojos en la zaga blanquiazul. Salió a cortar a destiempo. Un error suyo casi genera el 2-0 del cuadro crema. Fue cambiado iniciado el primer tiempo.

Juan Pablo Freytes: de los tres defensores, fue el mejor. Y si bien salió muy lejos en la marca en el gol de Universitario, después no tuvo problemas en cortar y subir hasta media cancha para ser el primer pase.

Adrián Arregui: el volante de primera línea empezó con el ímpetu que se le conoce. Y esto lo llevo a ganarse una tarjeta amarilla apenas a los 16 minutos. Tras ello, se tranquilizó y no tuvo mayor implicancia en el juego, salvo un mano a mano de Dorregaray.

Sebastián Rodríguez: estuvo muy lejos de la zona de influencia de Alianza Lima. Cometió faltas tácticas cuando se vio superado, sobre todo en el sector derecho del ataque de Universitario. La única clara que tuvo fue un tiro libre que chocó en el palo.

Catriel Cabellos: estuvo desaparecido en el primer tiempo. No se juntó con Serna, ni Arregui ni con Rodríguez. Fue cambiado empezando el segundo tiempo por Gabriel Costa.

Jhamir D'Arrigo: fue el mejor de Alianza Lima. En el primer tiempo, generó preocupación en Andy Polo. Pero en la única que dejó libre al extremo crema, vino el único gol del partido.

Kevin Serna: no fue el mejor partido del extremo blanquiazul. Se preocupó en marcar a Segundo Portocarrero. Con la salida del ecuatoriano, tuvo más espacios, pero no llegó cómo a la línea de fondo y no lanzó buenos centros.

Cecilio Waterman: el delantero panameño fue de lo mejor en el equipo de La Victoria. Presionó siempre a los centrales y no tuvo miedo en chocar con los centrales cremas. En sus pies tuvo el empate, debajo del arco, pero no pudo anotar.

Hernán Barcos: el atacante jugó por todo el frente de ataque. Se juntó con Rodríguez y Waterman para generar jugadas de gol. También buscó de manera constante faltas peligrosas. Anotó el gol del empate, pero fue anulado por posición adelantada.

