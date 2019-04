Alianza Lima iba a recibir a Universitario de Deportes en Matute este lunes. | Fuente: Alianza Lima

La suspensión del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ha generado un malestar en todas las partes involucradas. Nicolás Córdova deslizó que el equipo íntimo no quiere jugar el partido y estuvo detrás de esta decisión, pero rápidamente desde La Victoria salieron a responderle.

"Nosotros queremos jugar. Es una lástima que nuevamente Alianza Lima haya suspendido un partido, no es la primera vez", dijo Nicolás Córdova en su conferencia de este jueves en Campo Mar.

Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima, no demoró mucho en responderle al técnico chileno. "Él no entiende. No es un tema de estadio, es un tema de policías, no tiene sentido cambiar la localía. La PNP nos dijo que tienen a los efectivos en el interior del país. Tampoco es factible jugar a puertas cerradas porque sería un atropello a las personas que ya compraron sus entradas", manifestó al diario Líbero.

No se juega el lunes

El clásico Alianza Lima vs. Universitario de Deportes será reprogramado tras la medida de la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD (DISEDE) de no dar las garantías de seguridad para el partido, el cual estaba pactado para este lunes en Matute.