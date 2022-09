Carlos Compagnucci sobre salida de Carlos Bustos: "Me sorprendió la decisión, los golpes de los clásicos son duros"

Carlos Compagnucci y Carlos Bustos se abrazaron en la previa del clásico. | Fuente: Gol Perú

La sorpresa de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022 fue la salida de Carlos Bustos de Alianza Lima. Tras el empate sin goles ante Academia Cantolao, en Matute, el club blanquiazul llegó a un acuerdo con el entrenador para rescindir su contrato.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas horas después, tras el agónico triunfo de Universitario de Deportes ante Sport Boys, en Villa El Salvador, con gol de Tiago Cantoro, el director técnico crema Carlos Compagnucci conversó con RPP Noticias y se refirió al tema.

"La verdad, me sorprendió, porque desde que está en el club, ha campeonado y ha estado siempre ahí, peleando. Sé lo que significa estar en un equipo grande y tener la exigencia siempre de ganar. Me pareció que están ahí con posibilidad, con partidos menos, me sorprendió. Eso marca un poco la dureza de estos torneos, la impaciencia y lo que significa perder un clásico.", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a las directivas. " A veces deben tener calma los que tienen que tomar decisiones porque yo confío mucho en mi trabajo a largo plazo, no puede pasar por un solo partido, pero tampoco conozco toda la interna de ellos. Sé que son un cuerpo técnico muy bueno, trabajador. Me sorprendió la decisión, los golpes de los clásicos son duros. Nosotros lo hemos vivido en la anteior y pasa, así que hay que aguantar, agachar la cabeza y seguir trabajando", agregó.

Impresiones tras el triunfo de Unversitario



Por otro lado, el entrenador crema Carlos Compagnucci señaló que se "sufrió" pero finalmente se consiguieron los tres puntos.

"Contento por el triunfo, lo necesitábamos para reafirmar lo del partido pasado", señaló Compagnucci. "No sé si merecido, el partido fue duro, fue parejo sobre todo en el segundo tiempo. Fue sufrido, pero antes en la cabeza sabíamos que se iba a definir en el final, por suerte nos salió a favor nuestro", mencionó.

Además, indicó que se encuentra ilusionado por el buen momento de su equipo que ha logrado una racha de tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura.

"Siempre digo que no miro la tabla, trato de preparar los partidos para ganarlos en el día a día. Después hacer un balance y dónde nos posicionamos. Siempre trabajamos con la ilusión de pelear por lo máximo, a pesar de haber perdidos tres partidos en su momento, estábamos matemáticamente con chances. Sabíamos que iba a ser difícil, pero seguíamos con esa ilusión, el grupo trabaja bien, ahora estamos más cerca pero tenemos que seguir revalidando partido a partido, de nada sirve no ganar el próximo", sostuvo.

