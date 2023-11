Leao Butrón sobre pedido de sanción a Ángelo Campos: "Están buscando cinco patas al gato"

Universitario de Deportes pidió que el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, sea sancionado por provocar a la hinchada crema tras lucir con la bandera blanquiazul, previo al pitazo inicial en la ida de la primera final de la Liga 1 2023.

Al respecto, el dirigente de Alianza, Leao Butrón, rechazó la solicitud de Ferrari a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Le están buscando cinco pies al gato, les resultó en el fútbol femenino con una estrategia un poco baja: esperar a la final para suspender a una jugadora importante, que quieran hacerlo nuevamente, no es justo. Siento que no va a pasar nada. Esperemos que se concentren para el día miércoles”, aseguró Butrón a Best Cable.

Butrón regresó desde Uruguay luego de acompañar al plantel de Alianza que salió campeón de la Copa Latinoamericana de futsal down.

¿Cuándo juega Alianza vs Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este miércoles 8 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 8:00 p.m. (hora peruana).

El Clásico del fútbol peruano será transmitido a todo el territorio nacional EN VIVO a través de los 89.7 FM de RPP Noticias.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¡ARQUERO E HINCHA! Ángelo Campos 🧤 salió al campo del estadio Monumental 🏟 con una bandera de @ClubALoficial ⚪🔵. #LaFINALxGOLPERU pic.twitter.com/SqlvdcmuIc — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 5, 2023

Ferrari pide sanción a Ángelo Campos

Aún se vive la primera final de la Liga 1 2003. Al margen del resultado 1-1 en el estadio Monumental, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, se pronunció a través de sus redes sociales para reclamar una sanción al arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos.

Previo al pitazo inicial del choque, Campos salió a calentar al campo del Monumental con una bandera de Alianza, acción que fue reprobada por los hinchas cremas. Así, Ferrari afirmó que el meta blanquiazul no "aprendió la lección".

"Ya hay un antecedente con una chica del fútbol femenino, justamente del mismo club. Esperamos a la Comisión de Disciplina de la FPF actúe de oficio. Cabe recordar que existe la ley 30037, este muchacho parece que no aprendió la lección", escribió el también exfutbolista de la 'U' en la red X (ex Twitter).

NUESTROS PODCASTS

Peruanos se adaptan a la situación de Argentina

El próximo 19 de noviembre, Argentina se prepara para elegir al futuro presidente de la República. El mandatario electo enfrentará el desafío de tomar decisiones para superar la crisis económica que afecta no solo a los ciudadanos argentinos, sino también a miles de extranjeros, entre ellos a los peruanos que se han asentado en el país desde hace varias décadas.