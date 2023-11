Desde la polémica por Ángelo Campos hasta la designación de Ordoñez para la final: lo que dijo José Bellina sobre el Alianza vs. Universitario

El gerente deportivo de Alianza Lima , José Bellina , se pronunció este martes sobre la polémica en torno al arquero blanquiazul Ángelo Campos , quien portó una bandera del club durante la primera final de la Liga 1 Betsson que se jugó en el estadio Monumental el sábado pasado. "No veo cómo esto podría ser una incitación o cómo podría prender al público. El Monumental es un estadio donde es difícil jugar, que mete mucha presión y creo que los jugadores tienen distintas formas de poder prepararse para este escenario", mencionó. En ese sentido, consideró exagerado el reclamo de Universitario de Deportes contra el portero aliancista.

07 Nov 2023 - 03:17

Asimismo, José Bellina, en conversación con RPP Noticias, dijo estar sorprendido por la celeridad con la que ha actuado la Comisión Disciplinaria respecto al caso que involucra a Ángelo Campos. "Lo que nos soprende, sobre todo, es la celeridad que pueda tener la Comisión Disciplinaria para algunos casos y para otros no (...) Nosotros presentamos una denuncia cuando jugamos en el torneo apertura contra la 'U' por algunas actividades que sucedieron en el estadio y no recibimos respuesta. Entonces, a nosotros lo que más nos llama la atención es que no hay un criterio único de funcionamiento de la Comisión Disciplinaria", sostuvo.