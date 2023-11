Ángelo Campos y el recorrido que realizó con la bandera de Alianza Lima desde Matute hasta el Monumental

Ángelo Campos fue uno de los protagonistas de la primera final de la Liga1 Betsson entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. El arquero atajó los 90 minutos en el Estadio Monumental, aunque la atención se posó sobre él cuando saltó al gramado para realizar sus trabajos precompetitivos portando una bandera alusiva al equipo blanquiazul.

A través de la plataforma ‘Alianza Play’, el elenco blanquiazul compartió las imágenes de Ángelo Campos horas antes de la primera final. En ellas se observa al guardameta saliendo de la concentración de Alianza Lima en Matute ya teniendo atada la bandera en su espalda.

Las mismas muestran a Campos llegar al recinto de Ate con el bus de la Policía Nacional manteniendo la bandera, la cual volvió a colocarse para salir desde el vestuario con destino al gramado del Monumental junto a Franco Saravia y los preparadores de arqueros.

¿Ángelo Campos se pierde la segunda final?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) admitió a trámite el reclamo presentado por Universitario en contra de Ángelo Campos por el gesto realizado en la primera final.

El documento presentado por la ‘U’ señala que Campos habría incurrido en los artículos 65 y 66 del Reglamento Único de Justicia de la FPF (incitación a la hostilidad o a la violencia y provocación al público), por lo que la Comisión Disciplinaria admitió a "trámite el reclamo interpuesto por el Club Universitario de Deportes contra el futbolista Ángelo Campos Turriate del Club Alianza Lima".

Alianza Lima tiene hasta este martes para presentar sus descargos sobre este caso. En principio, en el club victoriano se sostuvo una reunión para decidir los pasos a seguir y la posición del administrador José Sabogal es que no haya pronunciamiento público respecto al clásico. En un segundo encuentro (hoy) se tomará la decisión final.

La opinión de Fossati sobre Campos

En rueda de prensa, el entrenador de Universitario, Jorge Fossati, fue consultado respecto al acto realizado por el futbolista aliancista y afirmó verse sorprendido.

"Yo estaba en el vestuario, no vi nada, no entendí cuando leí algo de eso de parte de una autoridad nuestra. Me preguntaban por otro tipo de incitación a la violencia y yo dije que no estoy con ninguna. Ni ellos (hinchas) pueden incitar a la violencia hacia acá (campo de juego) y viceversa. Esto es así", mencionó.

"No me gusta hablar y mucho menos de jugadores rivales, pero no entiendo qué buscó, sinceramente no lo puedo entender. No me imagino a un jugador de nuestro plantel haciendo esto porque se le antojó. O sea, por una decisión personal, que puede haber sido por una decisión personal, pero después nadie viene solo, sale solo... Siempre tienes un entorno de personas alrededor tuyo. Sé que del otro lado les pareció bien", finalizó el uruguayo respecto a Ángelo Campos.

Jorge Fossati se pronunció sobre la actitud de Ángelo Campos. | Fuente: RPP

