El golero de Universitario de Deportes salió a cortar el ataque 'blanquiazul' desde fuera de su área. | Fuente: Gol Perú

En los clásicos casi todo está permitido si de ganar se trata. José Carvallo, arquero de Universitario de Deportes, no dudó en salirse de su área para cortar una jugada de ataque de Alianza Lima a través de una 'barrida' peligrosa durante el clásico del fútbol peruano.

La jugada se inició con un ataque de los 'blanquiazules' en los pies de Luis Ramírez (11') desde el medio campo con un pase largo a un Manzaneda sin marca determinante.

Una vez que el atacante se acercaba con peligrosidad al arco 'crema' por la banda derecha, el arquero Carvallo no dudó en correr a gran velocidad y barrerse contra el jugador. Sin embargo, gracias al buen cálculo, el despeje del balón no afectó al rival y no fue amonestado.

Hasta el momento, Universitario de Deportes vence a Alianza Lima por 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva con un tanto Junior Morales a los 39 minutos.