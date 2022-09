Universitario y Piero Quispe van por la victoria en el Clásico. | Fuente: @Universitario

Se viene el Clásico. El domingo 4 de septiembre (3:30 p.m.), Alianza Lima recibirá a Universitario por la décima fecha del Clausura 2022 de la Liga 1 Betsson.

En la previa, Piero Quispe, volante de Universitario de Deportes, no se entrenó para lo que será el choque contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Había duda sobre su presencia en la máxima rivalidad del fútbol peruano para el fin de semana, pero el joven mediocampista aclaró que dirá presente frente a los blanquiazules.

"Felizmente hoy (jueves) ya pude entrenar. Tenía una contractura, pero todo está bien. Como medida de precaución no entrené en los últimos días. Había algo de dolor que no me dejaba correr. Ya todo está bien", le dijo Quispe, jugador de Universitario, a Gol Perú.

Piero Quispe comenta lo que será el Alianza ante Universitario

Alianza Lima le ganó a la 'U' en el Torneo Apertura. | Fuente: @LigaFutProf

En otro momento, el futbolista formado en las canteras de la tienda crema dio cuenta de cómo se encuentra su conjunto para la visita a Matute.

"Estamos enfocados y con la mente en lo que haremos el domingo. Trabajamos de la mejor manera para hacer un buen partido", sostuvo.

Asimismo, el joven de Universitario -que no fue parte del amistoso de la Selección Peruana Sub 23 contra Chile- fue consultado sobre el estado del mediapunta uruguayo Hernán Novick. La presencia del jugador charrúa, de momento, no está asegurada.

"Ha entrenado con normalidad. El plantel está completo. Los clásicos no se juegan, se ganan. Iremos con una mentalidad ganadora", apuntó.

Universitario, con la mira puesta en ganarle a Alianza

En lo que va del Clausura 2022 de la Liga 1, los dirigidos por el director técnico argentino Carlos Compagnucci marchan en el octavo lugar con 14 puntos, a seis unidades del líder Atlético Grau. En la jornada pasada le ganaron 2-1 a Ayacucho FC en el Estadio Monumental.

Por su parte, Alianza Lima llega de igualar a uno con UTC en el ciudad de Cajamarca. El equipo de Carlos Bustos se ubica en la cuarta casilla con 17 unidades.

