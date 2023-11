Descentralizado Alianza Lima vs. Universitario: ¿qué futbolista anotó seis goles en un solo Clásico?

Universitario de Deportes recibirá este sábado a Alianza Lima por la primera final de la Liga 1 Betsson. Este partido, que paralizará el país, se desarrollará en el Estadio Monumental de Ate, donde miles de hinchas cremas alentarán al equipo de sus amores.

En Ampliación de Noticias, el periodista e historiador deportivo Antenor Guerra García compartió algunos datos de la historia del Clásico del fútbol peruano, entre los cuales resaltó a Eduardo 'Lolín' Fernández, que cuenta una marca impresionante.

El hermano de 'Lolo' Fernández, ídolo máximo de la ‘U’, es el máximo goleador en un solo partido en los duelos Alianza vs. Universitario, al marcar seis goles.

"Es ‘Lolín’ Fernández, hermano del gran 'Lolo'. Metió seis goles en un solo partido, en el año 1946", señaló Guerra García, que incluso destacó que este registro es récord mundial.

"Es un récord mundial, en ningún clásico, Barcelona vs. Real Madrid, River vs. Boca, Manchester City vs. Manchester United o el Milan contra el Inter. Ningún jugador ha anotado seis goles en un solo partido, ni en un Peñarol vs. Nacional. Y es 'Lolín', de la 'U'", concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

Universitario vs. Alianza Lima chocarán en duelo vibrante el sábado 4 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada para las 8:00 p.m. (hora peruana) por la definición de la Liga 1 Betsson. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Monumental de Ate, en Lima.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs. Alianza Lima?

El Clásico del fútbol peruano será transmitido a todo el territorio nacional a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por televisión EN DIRECTO el compromiso se verá en la señal de GOLPERÚ (Movistar 14 y 714). y vía streaming en Movistar Play. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

