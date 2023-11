Wilmer Aguirre: "Me hubiera gustado cerrarlo en el Monumental por un tema de revancha"

Wilmer Aguirre es uno de los jugadores más representativos de Alianza Lima en las últimas décadas. El 'Rayo' brilló en la recordada Copa Libertadores 2010 cuando anotó tres golazos ante Estudiantes de La Plata, que en ese entonces era el vigente campeón del certamen. Su actuación fue sobresaliente y acaparó los elogios de la prensa sudamericana, especialmente de los periodistas argentinos.

"Un jugador rapidísimo, electrizante, buen gambeteador y define bárbaro", fue uno de los comentarios más llamativos del conocido periodista argentino Fernando Niembro sobre Aguirre, quien conquistó seis títulos nacionales con el equipo de sus amores, dos de ellos en 2021 y 2022.

Es así que Aguirre es palabra autorizada cuando se habla de Alianza y más aún sobre este plantel el cual integró. En entrevista con RPP, mostró su optimismo en la antesala del choque contra Universitario de Deportes en el estadio Monumental por la primera final de la Liga 1 2023.

"Lo veo bien a Alianza y eso creo que permite entrenar bien previo al primer partido de la primera final. En este tipo de partidos no hay favoritos, es un clásico, otra motivación extra. Seguro, como hincha, el deseo es que pueda ganar y que pueda cerrar en Matute, y campeonar", señaló el atacante de 40 años, que también se manifestó sobre la importancia del goleador argentino Hernán Barcos como la carta de gol del bicampeón nacional.

Barcos, clásico a muerte y posible revancha de Alianza

"Todos son importantes. Uno reconoce la experiencia que tiene Barcos como jugador. Le ha ido bien, cierra bien el torneo. Todos son importantes porque todos juegan, no solo Barcos. En ese tipo de partidos no interesa quién haga los goles, hay que pensar en equipo", señaló Aguirre, que 2021 tuvo un papel más importante. Jugó 18 partidos, marcó en seis ocasiones y brindó dos asistencias.

"No importa quién juega bien o quién juega mal. En todos los años se ha visto, que Alianza o Universitario estando abajo, es una manera diferente. Es una final más un clásico. Estos tipos de partidos todos los quieren jugar, hasta el lesionado se quiere recuperar para jugar este tipo de partidos. No hay favoritos, ambos van a llegar motivados. Clásico es ganarte. Ellos no van a querer perder y Alianza tampoco", puntualizó.

El exjugador de Metz de Francia y San Luis de México dejó en claro que los hinchas esperan un buen resultado, porque una derrota ante el clásico rival sería un duro golpe para los hinchas blanquiazules.

"Aquí no importa quién tenga más numeros, solo importa ganar. El hincha puede perdonar perder cualquier partido, pero eso agregado un clásico en una final", sostuvo.

Este fue el último gol de Wilmer Aguirre con Alianza. Sucedió en el triunfo ante San Martín el 27 de septiembre del 2022. | Fuente: Gol Perú

¿Por qué no cerrar en el Monumental?

Ya como exfutbolista e hinchas de Alianza, Aguirre reveló sus emociones en la previa de la final de la Liga 1 2023. Esperaba que la dirigencia blanquiazul eligiera cerrar en el estadio Monumental para cobrarse una revancha. Aún recuerda que Universitario dio la vuelta olímpica en Matute en 1999.

"En mi opinión personal, me hubiera gustado poder cerrarlo en el Monumental como un tema de revancha. Ellos dieron la vuelta en Matute y a mí también me gustaría dar la vuelta en el Monumental, pero se entiende ya que en el Monumental no puedo llevar a mi barra ni a mi gente. Entonces, teniendo la opción de poder elergir, obviamente vas a preferir cerrar con tu gente", expresó el 'Zorrito', que confía en celebrar una conquista más de sus excompañeros en la casa de la 'U'.

Wilmer Aguirre jugó cuatro etapas en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

