Partidos de hoy, sábado 4 de noviembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1, Copa Libertadores y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por Liga 1. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.





Programación de los partidos de hoy, sábado 4 de noviembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson (Final) - Perú

8:00 p.m. Universitario de Deportes vs. Alianza Lima - GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores (Final) - Sudamérica

3:00 p.m. Boca Juniors vs. Fluminense - ESPN, STAR+, Pluto TV

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

8:00 a.m. Osasuna vs. Girona - STAR+, ESPN Extra

10:15 a.m. Real Betis vs. Mallorca - DSports, DGO

12:30 p.m. Celta de Vigo vs. Sevilla - DSports, DGO

3:00 p.m. Real Sociedad vs. FC Barcelona - STAR+, ESPN 2

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

7:30 a.m. Fulham vs. Manchester United - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Manchester City vs. Bournemouth - STAR+

10:00 a.m. Everton vs. Brighton - STAR+, ESPN

10:00 a.m. Burnley vs. Crystal Palace - STAR+

10:00 a.m. Brentford vs. West Ham - STAR+

10:00 a.m. Sheffield United vs. Wolverhampton - STAR+

10:00 a.m. Newcastle vs. Arsenal - STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. Salernitana vs. Nápoli - STAR+

12:00 p.m. Atalanta vs. Inter de Milán - STAR+, ESPN

2:45 p.m. AC Milan vs. Udinese - STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. Mainz 05 vs. RB Leipzig - STAR+

9:30 a.m. Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen - STAR+

9:30 a.m. Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach - STAR+

9:30 a.m. FC Koln vs. Augsburg - STAR+

12:30 p.m. Borussia Dortmund vs. FC Bayern Munich - STAR+, ESPN





Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. Lorient vs. Lens – STAR+

3:00 p.m. O. Marsella vs. Lille – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

12:30 p.m. Boston River vs. CA Fénix – STAR+

3:00 p.m. Cerro Largo vs. Montevideo City – STAR+

6:00 p.m. River Plate M. vs. Nacional – STAR+





Partidos de hoy, Copa de la Liga Profesional – Argentina

1:00 p.m. Argentinos Jrs. vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

7:00 p.m. Atlético Tucumán vs. Independiente - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Eredivisie – Países Bajos

10:30 a.m. Heracles vs. PSV Eindhoven – STAR+

12:45 p.m. RKC Waalwijk vs. Feyenoord – STAR+





Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. Gualaceo vs. Delfín SC – STAR+

3:30 p.m. Guayaquil City vs. Emelec – STAR+, GolTV

6:00 p.m. LDU Quito vs. Independiente del Valle – STAR+, GolTV





Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:00 p.m. New York RB vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

8:00 p.m. FC Dallas vs. Seattle Sounders – MLS Season Pass (Apple TV)





Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:30 p.m. Gremio vs. Bahía – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

5:30 p.m. América MG vs. Atlético Mineiro – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

7:30 p.m. Palmeiras vs. At. Paranaense – Fanatiz, STAR+, Brasileirao Play

