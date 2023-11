Efectividad para el gol, la diferencia entre Universitario y Alianza Lima en la primera final de la Liga 1

20 tiros totales de un lado, frente a solo 2 del otro. Gran diferencia estadística que contrastó con el resultado en el Monumental, pero que terminó correspondiendo a una característica muy marcada entre Universitario de Deportes y Alianza Lima durante la temporada: la efectividad para el gol.

La primera final de la Liga 1 Betsson 2023 dejó un saldo de paridad entre la ‘U’ y Alianza, empate previsible en la previa y con apenas un gol por bando, que también mantuvo los invictos de Mauricio Larriera y el de Jorge Fossati como local, aunque al mismo tiempo con una distancia en la propuesta de juego que llegó a mostrar a los cremas superiores en el clásico.

Universitario saltó al campo con la formación esperada, la de la vuelta a la titularidad de Alex Valera después de tres partidos; mientras que Alianza Lima sorprendía con las suplencias de Carlos Zambrano y Bryan Reyna, posteriores protagonistas de este duelo.

Alianza entregado a Universitario

No causaba asombro el rol que desempeñaban los cremas de llevar el dominio del balón y obligar a que su rival esté anclado sobre su propio terreno. Lo llamativo resultó la oposición que decidió ejercer Larriera, o en todo caso prácticamente lo nulo de este aspecto. Sin referencias individuales ni organización colectiva para saltar a la presión lejos de su arco.

Rodrigo Ureña gozó de esa libertad para ser el organizador, el primer pase que con los cambios de orientación permitía a la ‘U’ estar más próximo a la meta de Ángelo Campos. Fue el que más toques de balón realizó en el clásico, el que más pases dio y también el más certero, además de dominar los balones largos completos.

Ureña le ahorró traslados a Universitario y encontró respuestas complementarias para que la progresión sea continua. Con Aldair Rodríguez reteniendo a Andy Polo, la profundidad se concretó por Nelson Cabanillas en la izquierda o en los retrocesos de Valera/Flores, para descargar delante de los centrales rivales.

El circuito de Fossati prosperaba -con algunas dudas en el último pase- teniendo y cuando no era dueño de la pelota. Caracterizándose por ser un elenco corto, a la ‘U’ le facilitó el trabajo de recuperación presionando en la mitad del campo, en el que encontró superioridad numérica, permitiéndose así tener muy rápido otra vez la posesión.

Alianza Lima ha encontrado salidas ante equipos que le manejan el balón por cerrar líneas de pase y generar que Jairo Concha logre asociarse con Hernán Barcos. Ninguno de estos aspectos se plasmó. El ‘10’ en una gran cantidad de ejercicios defensivos corriendo tras la pelota y el argentino muy alejado del resto del grupo, desconectado. Los íntimos no pudieron nunca, mientras estuvo, descansar en su ‘9’. La ‘U’ se impuso en vértigo y Barcos no hallaba un pase seguro para descargar.

Posicionamiento promedio de Universitario y Alianza en el MonumentalFuente: SofaScore

Efectividad, contrastes en el clásico

En la temporada, Universitario ha necesitado de un promedio de 3.5 remates al arco para convertir un gol. En el Monumental concretó 4 disparos y anotó una vez, a través de un penal. La estadística, no obstante, no siempre se observa en factores como el de las grandes ocasiones falladas. Tres en total en la primera final, no convirtiendo necesariamente a Ángelo Campos en determinante. Lo que Valera aportó mediante la dinámica, no lo equilibró con la contundencia para finalizar los ataques.

Alianza Lima, en tanto, con Larriera ha sido un conjunto que en las pocas ocasiones que llega a generar cuenta con la eficacia para llegar al marcador. Esto lo ha simbolizado Hernán Barcos, pero en el clásico no le tocó aparecer a él.

Apenas dos remates totales y solo uno a puerta en más de 100 minutos jugados. Las variantes del entrenador, más que tener un impacto en el juego, lo hicieron en el resultado. Bryan Reyna y algunos somos, que incluso su ingreso le permitió a Polo desbordar más. Sabbag para ser un doble ‘9’ y luego el único referente en el centro del ataque.

No fue un gran impacto, pero sí suficiente. El colombiano logró recogerse sobre el medio atrayendo a Corzo. Alianza estiró a la defensa rival y aprovechó la no determinación del capitán crema para cortar la jugada. Reyna consiguió correr al espacio, eludir a Riveros, pero se vio obstaculizado por Polo.

Una acción le alcanzó a los blanquiazules para llevar a Universitario a ocupar espacios grandes en retroceso, cuando acaso tenía más herramientas para evitar esa progresión al estar ya Murrugurra junto a Ureña en la base de la volante. Una jugada no atacada con convicción por la defensa dejó vulnerable el área de Carvallo, resuelta en la zona que a lo largo del 2023 mostró dificultades: la intervención de Gabriel Costa entre Di Benedetto y Cabanillas. El contraste de Alianza respecto a su ‘compadre’ para llegar al gol.

Modificaciones de Larriera con efecto en el marcador, aunque no en el juego. Variantes de Fossati que no se evidenciaron en ninguna fase. Luis Urruti y Emanuel Herrera no pudieron replicar el trabajo de exigencias a la defensa visitante que sí hicieron en su momento Valera y Flores. Este detalle se reflejó en el gol, con poca presión del rival para la acción de construcción que se convirtió en el empate.

Sin la incidencia de otros partidos, Piero Quispe otra vez fue el que se atrevió más en Universitario y en general. Creció en el segundo tiempo. Cuando la ‘U’ no podía juntar a sus futbolistas para relacionarse en torno al esférico, él juntaba al equipo con una gambeta o pase corto o largo. Coger el balón, giros, hacer correr a su escuadra, imponer el ritmo de aceleración.

Quispe fue el que más duelos ganó en el clásico (8), el que más faltas recibió, el que más gambetas completó y otros detalles que marcan lo que generó en el local. Salió a los 86’ para el ingreso de Calcaterra y Murrugarra, hecho que pone sobre la que mesa que no siempre la frescura de piernas sostendrá el trabajo que se alcanzaba hasta entonces.

Gabriel Costa marcó en el único remate directo al arco de Alianza Lima en el Monumental | Fuente: GOLPERÚ

Alianza Lima podrá definir la final en su estadio, con su público y la opción de ser tricampeón. Acaso con mejores sensaciones tras el capítulo del Monumental. El resultado por encima del desempeño. Se decide en Matute, donde Universitario no perdió en sus tres últimas visitas, el escenario en el que ha salido airoso todavía siendo sometido, un terreno donde también ya pudo convertirse en campeón. Paridad y lecciones, de las que veremos qué rescatan para los últimos 90 minutos de la Liga1.

