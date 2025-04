Presidente de la CONAR sobre jugada que produjo la lesión de Guillermo Enrique: "Es falta, pero no para tarjeta roja"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La polémica no tiene cuando acabar. Winston Reátegui, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), habló sobre la jugada que ocasionó la lesión de Guillermo Enrique en el Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2025.

En conversación con Ovación, el exárbitro aseguró que sí le pareció falta la barrida de Adrián Ugarriza, pero que no ameritaba una tarjeta roja. Según indicó, hay jugadas que pueden generar lesiones de gravedad, pero que no son sancionadas con expulsión.

"Para mí, sí es falta. Hay una barrida. Juega a riesgo Ugarriza. Pero, no es para tarjeta roja. Es una jugada lamentable. El jugador de Alianza tiene una lesión -aparentemente- para un mes. Pero, las faltas no se miden en mérito a resultados, sino a lo que sucede en el campo", indicó en un primer momento.

"Hay jugadas en las que hay fricciones y el jugador sale gravemente lesionado. Pero, no por eso, amerita una tarjeta roja como en este caso", complementó.

Paolo Guerrero debió ser expulsado ante Universitario

Por otro lado, al ser consultado sobre el codazo de Paolo Guerrero a Williams Riveros en el clásico, dijo que tampoco le pareció tarjeta roja y que el VAR no llamó a mirar la acción porque consideraba que la amonestación solo ameritaba una tarjeta amarilla.

"Para mí, no es tarjeta roja. No hay una intensidad en el salto, hay un contacto, sí. Es por eso que el árbitro consideró amarilla. El VAR también y por eso no fue llamado el árbitro Ureta a ver el VAR", aseguró al inicio.

"El árbitro es invitado a ver el VAR cuando no hay coincidencia de decisión entre lo que el árbitro observa y lo que ven los que están en el VAR", finalizó.