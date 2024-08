DT de Alianza Lima elogió a Paolo Guerrero ante su posible fichaje: "Es un desafío muy grande"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima continúa como líder del Torneo Clausura 2024 después de ganar 1-0 a Los Chankas. El entrenador Mariano Soso, que se mantiene invicto en el banquillo blanquiazul, destacó la victoria en Andahuaylas y hasta habló de la posible llegada de Paolo Guerrero a Matute.

"Tengo una valoración muy positiva del futbolista, que tiene una pertenencia enorme lo que es el mundo de Alianza, y es un referente para el pueblo tan amante de nuestro fútbol, así que Paolo a partir de su libertad de acción, como entrenador y club, obviamente se evaluará concretamente la situación", señaló Soso a su llegada a Lima.

El DT argentino de 43 años dejó en claro que Alianza respetará los tiempos para poder fichar a Guerrero, que quedó libre por una resolución de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Eso sí, confirmó que Alianza ficharía un delantero más tras la lesión del panameño Cecilio Waterman. "En función de no poder contar con Waterman, se abre la posibilidad de incorporar un componente más de ataque", apuntó.

Guerrero es un "desafío grande"

En un momento, Soso dio a conocer que será "un desafío muy grande" en caso Alianza selle el fichaje de Guerrero antes del cierre del libro de pases que será el 31 de agosto.

"Estoy feliz de dirigir Alianza Lima, me despierta una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Carlos Zambrano, a Hernán Barcos y a jugadores que tienen una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, pero también me moviliza mucho hacer crecer a Catriel (Cabellos) y de poder consolidar a Noriega. Es innegable que ese jugador de ese calibre moviliza o movilizaría a cualquier entrenador", sostuvo.

"Nosotros debemos ser muy cuidadoso por una cuestión legal o formal. No oculto el deseo ya a partir de manifestar que es un futbolista que no solo reúne argumentos por aquello que realizó, sino que muestra vigencia y lo que podría inyectar a Alianza. Lo que sí que insisto que no hay ningún tipo de ocultamiento, sino un respeto un respeto muy profundo con los tiempos de desvinculación", concluyó.

Zambrano quiere a Paolo Guerrero en Alianza

Paolo Guerrero suena con fuerza como el fichaje bomba de Alianza Lima. Tras el triunfo ante Los Chankas en Andahuaylas, en la interna del cuadro blanquiazul ya se habla de su posible llegada en los próximos días.

El gerente deportivo del club, Bruno Marioni, elogió la carrera de Paolo Guerrero y destacó el vínculo que lo une con Alianza Lima. No solo es hincha confeso, también su familia es muy identificada: es sobrino de José 'Caíco' Gonzales Ganoza.

Carlos Zambrano, además, no le cierra las puertas a Guerrero, a quien considera un atacante "extraordinario".

"Yo hablo con Paolo (Guerrero) a veces. Cualquier equipo quisiera tenerlo, es un delantero extraordinario y hay que aprovecharlo en sus últimos años. Se mantiene físicamente muy bien y nos podría ayudar mucho", declaró en entrevista con L1 MAX.