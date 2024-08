No va más en César Vallejo: Paolo Guerrero quedó libre tras resolución de Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero quedó libre del contrato que lo vinculaba con César Vallejo, así señala la resolución de la Cámara de Conciliación y Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). De esta manera, el goleador histórico de la Selección Peruana podrá jugar en otro equipo y todo indica que Alianza Lima es el que cuenta con mayores opciones.

Luego que ambas partes no llegaron a un acuerdo en la audiencia del último martes, la Cámara de Conciliación y Disputas emitió un fallo definitivo sobre la situación contractual de Paolo Guerrero, quien acudió a esta instancia para sellar su salida de César Vallejo.

Recordemos que el exjugador de Corinthians y Flamengo solicitó la desvinculación del club 'poeta' argumentando incumplimiento de contrato, que de acuerdo al presidente de Vallejo, Richard Acuña, estaba suscrito por toda la temporada 2024.

"Acá no es el momento de la viveza. No se trata de que cuando uno quiere o no quiere, yo creo que cuando hay un contrato de por medio hay un respeto a la ley", comentó Acuña este jueves.

Paolo Guerrero tendrá que evaluar su próximo destino tras confirmarse su salida de César Vallejo, club donde fue presentado en febrero pasado en forma sorpresiva. En caso desee seguir jugando en la Liga 1 Te Apuesto, tendrá que cerrar con su nuevo equipo como fecha máxima hasta el 31 de agosto, que es el cierre del libro de fichajes.

RPP pudo conocer que Guerrero podrá inscribirse en cualquier club a partir del 26 de agosto.

¿Alianza, su próximo destino?

Recordemos que luego que se conoció la posición de Paolo Guerrero de dejar el César Vallejo, RPP pudo conocer que Alianza Lima se encontraba interesado en fichar al '9', solo en caso logre rescindir su contrato con el equipo que ahora dirige Luis Hernández.

El entrenador blanquiazul Mariano Soso elogió hace unas semanas a Guerrero, aunque no quiso opinar sobre una posible llegada a Alianza

"No desconozco la importancia que tiene Paolo Guerrero para el fútbol peruano y para Alianza Lima. No necesito describirlo. Es un jugador que evidencia su fundamento en el campo. Su actualidad marca que tiene contrato con otra institución y yo no debo expresarme en relación a eso, porque es de conocimiento público su estado", dijo a los medios.

Guerrero, en varias ocasiones, señaló su intención de jugaro profesionalmente por el club de sus amores, el cual solo jugó en las divisiones menores antes de partir a Bayern Munich en 2002.

César Vallejo analizará tomar las "medidas necesarias"

En un comunicado de prensa, César Vallejo dio a conocer su posición ante la Camara de Resolución de Disputas de la FPF en el caso Paolo Guerrero.

Aseguró que “respetarán y cumplirá con la decisión que tome la Cámara”.

“Posteriormente, analizaremos dicha resolución a fin de tomar las medidas necesarias”, concluyó Vallejo.