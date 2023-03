Yordi Vílchez | Fuente: Alianza Lima

Este martes Christian Cueva tuvo su primer entrenamiento junto a Alianza Lima a poco de que se dé su oficialización como nuevo jugador del club íntimo y, por su parte, Yordi Vílchez, defensor del equipo, fue consultado sobre la llegada del volante de la Selección Peruana.

"Es típico darle su recibimiento, después trabajó diferenciado igual que los que jugamos. Seguro lo que va a ofrecer al equipo va a ser muy interesante y nos va a ayudar mucho. El objetivo principal es hacer una gran presentación y llegar lo más lejos posible", indicó Vílchez en diálogo con la prensa a las afueras del entrenamiento en Lurín.

Asimismo, el futbolista fue consultado sobre su rol como lateral izquierdo en el último encuentro ante UTC: "Me sentí muy bien, al principio pensé que me iba a costar un poco pero a medida que avanzó el partido me sentí bien".

En tanto al buen momento que viene pasando Alianza Lima considerando que tiene tres victorias en tres partidos, Vílchez afirmó: "Muy contento por estos tres triunfos, era necesario para el equipo y esperemos que sigamos por esa senda del triunfo".

Christian Cueva, el reto de la Libertadores

“Tenemos un gran equipo”, es la respuesta constante en Alianza Lima, tanto en los jugadores, comando técnico y directiva. A ello se suma el fichaje de Christian Cueva, con quien apuntarán a seguir siendo protagonistas en la Liga 1, pero principalmente a mirar la Copa Libertadores.

Alianza Lima no gana un partido en el máximo certamen internacional de clubes de Sudamérica desde el 2012, enlazando un total de 29 cotejos. Con el plantel conformado, la exigencia es romper ese registro.

Asimismo, ‘Chicho’ Salas se plantearía modificar su habitual sistema 1-4-3-3 considerando la inclusión de Cueva. La opción que evalúa es jugar con un mediapunta definido, que en este caso sería el volante de la Selección Peruana.