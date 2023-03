Yordi Reyna volvió como central. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima derrotó 2-0 a Cusco FC, en Matute, por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El equipo blanquiazul estuvo a la altura en todas sus líneas. En el caso de zu zona central jugaron Carlos Zambrano y Yordi Vílchez, quienes conformaron una buena dupla.

Yordi Vílchez volvió a jugar como central y se sintió cómodo, aunque espera que en las próximasa fechas recupere su pico rendimiento tras recuperarse se una lesión.

“En los dos partidos me he sentido muy bien, siento que me falta un poquito, pero es lo que estoy trabajando esperando encontrar mi mejor versión”, señaló tras el choque ante Cusco FC.

Vílchez confía que Alianza Lima eleve su nivel en el pasar de los partidos.Este plantel es nuevo, entonces se hace difícil conseguir un nuevo sistema. Estoy tratando de buscar compañeros que se puedan desenvolver de mejor manera, por eso tanto cambio”, agregó.

¿En qué lugar Vílchez se siente más cómodo?

“Donde el equipo me necesite yo voy a darme íntegro, de lateral o central siempre voy a dar lo mejor de mí para que el club pueda conseguir los objetivos”, señaló Vílchez que ha sido uno de los mejores defensores centrales de la Liga 1 en los dos últimos años.

El gol de Santiago García para Alianza Lima. | Fuente: Liga 1 Max

Para el partido ante Cusco FC, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Santiago García; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Andrés Andrade; Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Bryan Reyna.

Por su parte, la visita salió con Daniel Ferreyra; Jonathan Bilbao, Federico Alonso, Nelinho Quina; Mauro da Luz, Alonso Yovera, Gerson Barreto, Carlos Uribe, Felipe Rodríguez; Abdiel Ayarza y José Fajardo.

En la próxima jornada, el vigente bicampeón de la Liga 1 visitará al siempre complicado Sport Huancayo.





