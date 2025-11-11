Roberto Mosquera confirmó actos de indisciplina en Alianza Universidad: "No puedo convivir con irresponsabilidades"

No se guardó nada. Roberto Mosquera, técnico de Alianza Universidad, se refirió a los actos de indisciplina que hubo en el plantel durante el Torneo Clausura.

El exfutbolista de la Selección Peruana dijo que se hace cargo de la decisión de separar a algunos jugadores porque "no puede convivir con irresponsabilidades". Además, dijo que está en el fútbol para proteger al que ama el fútbol y la ética.

"Si se quedaban, no sé lo que hubiera pasado, no tengo capacidad de leer el futuro. Yo hago lo que tengo que hacer y, si porque se van pierdo la categoría, bueno, me estoy haciendo cargo. Pero yo no puedo convivir con irresponsabilidades”, indicó en un primer momento para Exitosa Deportes.

“¿Cuántos partidos hemos jugado con nueve? Ustedes saben de quién hablo. Había un primer tiempo brillante y después no había piernas, y decíamos: ‘¿Qué pasa?’. Al final, reventó la bomba. Me pude hacer el distraído y, de repente, no estaría en esta situación incómoda, pero yo estoy para proteger al que trabaja, al que es ético y ama el fútbol, que significa dejar un montón de cosas que no te llevan a ser el mejor deportista”, complementó.

Jugadores habían firmado reglamento interno

Por otro lado, Roberto Mosquera reveló que los futbolistas firmaron un reglamento interno y lamentó que algunos -sin dar nombres- no lo hayan respetado.

“Acá hay normas de convivencia. Todos aceptaron y firmaron un documento", dijo al inicio. Cuando alguien comete una falta y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros a defenderlo... Les dije: ‘Si son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos", finalizó.