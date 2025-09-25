Alianza Universidad vs Sport Boys EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Universidad vs Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de septiembre por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será trasmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Universidad vs Sport Boys: ¿cómo llegan a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



Alianza Universidad llega con una mala racha. Perdió los últimos dos partidos, quedándose en el puesto 15 con apenas 10 unidades. Lo de Sports Boys es más preocupante. De sus últimos cinco cotejos, empató dos y perdió tres, ubicándose en el puesto 17 con apenas 6 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Sport Boys en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Universidad vs Sport Boys se disputará este viernes 26 de septiembre en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Sport Boys en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 11:00 a.m.

En Chile, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Universidad vs Sport Boys comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Universidad vs Sport Boys en vivo por TV?



El partido entre Alianza Universidad vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Universidad vs Sport Boys: alineaciones posibles



Alianza Universidad: Ynamine; Perleche, Fuentes, Gut, Gómez; Ibarguen, Vásquez; Aubert, Lliuya, Escobar; Mena.

Sport Boys: Rivadeneyra; Saba, Salazar, Colombo, Almirón, Carbajal; López, Mora, Da Campo, Alarcón; Urruti.

Alianza Universidad vs Sport Boys: últimos resultados

Alianza Universidad

Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad

Alianza Universidad 0-3 Cienciano

Alianza Universidad 2-1 Los Chankas

Sport Boys

Sport Boys 1-1 Atlético Grau

Cienciano 2-2 Sport Boys

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos