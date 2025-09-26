Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: partidazo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de Liga1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. Cusco se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

El partido de Universitario de Deportes contra Cusco FC es de vital importancia tanto para los cremas como para el elenco de la sierra peruana. Y es que, en la previa, los cremas son punteros del campeonato con 21 puntos, dos unidades por encima del equipo que dirige el entrenador Miguel Rondelli.

"Este cotejo tiene la particularidad que es contra uno de los rivales directos. No es el único. Tiene ese plus de importancia y ellos son un equipo que tiene una idea clara y lo hace bien. Cuenta con cualidades y, con todo respeto, también debilidades", sostuvo el DT de Universitario, Jorge Fossati.

¿Cómo llegan Universitario y Cusco a la jornada 11 del Torneo Clausura 2025?

La tienda de la 'U', actual bicampeón de la primera división peruana, viene de vencer 2-1 a UTC en la fecha anterior, en tanto que el club cusqueño cayó de manera sorpresiva 2-0 contra ADT.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Cusco FC en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?



El partido está programado para el sábado 27 de septiembre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto, ubicado en el distrito limeño de Ate, tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC en vivo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m. En Argentina, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Cusco FC comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC en vivo por TV y streaming?

El partido de Universitario ante Cusco será transmitido por la señal de GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Cusco FC: alineaciones posibles

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

¿Qué jugadores son baja en Universitario ante Cusco FC?

Horacio Calcaterra no jugará el partido por una lesión muscular, mientras que Gabriel Costa aún no entrena con normalidad por una dolencia.