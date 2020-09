Yuriel Celi se quedará en Cantolao | Fuente: Liga 1

Se queda en Cantolao. El pase de Yuriel Celi a Racing Club no se concretará, tal como confirmó el técnico de la 'Academia', Sebastián Beccacece.

Las negociaciones se iniciaron en agosto y estaban muy avanzadas, tan solo faltaban algunos detalles, pero finalmente estas no llegaron a buen puerto.

"Hablé con (Diego) Milito y me confirmó que la operación por Yuriel Celi no será posible. No es algo que nos genere complicación ya que es una apuesta a futuro por el potencial del jugador. No era una prioridad nuestra ni de la directiva", afirmó Sebastián Beccacece, director técnico, ante los medios.

El DT no cerró la posibilidad que en un futuro se puede dar la llegada de Yuriel Celi. "Si no fue ahora, podrá ser más adelante pero estamos contentos con el plantel que tenemos para este semestre", añadió.



Racing, que integra el grupo de Alianza Lima, ya está pensando en su siguiente rival: Nacional de Uruguay. "Ante Nacional, queremos ser protagonistas y alcanzar el primer puesto", comentó.

La 'Academia' visitará a Nacional este miércoles 30 de setiembre, a las 5:15 p.m. Actualmente, Racing ocupa el segundo lugar con 9 puntos. El cuadro uruguayo tiene 12 unidades.