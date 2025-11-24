Ayacucho FC anuncia que asistirá a "todas las instancias" deportivas y penales tras perder la categoría

Sigue en pie de lucha. Ayacucho FC anunció que acudirá a todas las instancias deportivas y penales tras perder la categoría en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

A través de un comunicado, la entidad deportiva indicó que tiene el "derecho deportivo" de participar de la Liga1 2026 tras vencer 1-0 a Comerciantes Unidos. Sin embargo, denuncia que por "situaciones reñidas por la justicia, la moral y lo deportivo", han sido "condenados" a la Liga2.

Por ello, aseguró que acudirán a "todas las instancias deportivas (Comisión de Apelaciones, CONAR, FPF, TAS, entre otros), así como a las instancias penales" para que puedan ejercer su derecho deportivo obtenido en cancha y "combatir arbitrariedades que estaría detrás de estos nefastos hechos".

Ayacucho FC pide a hinchas mantenerse en "pie de lucha"

Por otro lado, Ayacucho FC pidió a la FPF respetar el reglamento y el resultado obtenido en cancha. Además, le pidió a los fanáticos hacer respetar el derecho del club.

"Reiteramos nuestra solicitud a la FPF que obre conforme al Reglamento y respete el resultado deportivo obtenido en cancha", dijo en un inicio.

"Asimismo, hacemos llamada a la hinchada ayacuchana, a las autoridades y población en general a mantenerse en pie de lucha y hagamos respetar a nuestra institución y pueblo ayacuchano que viene siendo objetivo de trato injusto, abusivo, arbitrario y discriminatorio, cosa que no debemos permitir de ninguna manera", finalizó.