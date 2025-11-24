Aldair Fuentes sufrió dura lesión en Cusco FC: ¿se pierde los playoffs de la Liga1 Te Apuesto?

Cusco FC será parte de la pelea por lograr el cupo restante como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro dorado tiene que esperar al ganador de la llave de playoff de la Liga1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sin embargo, no todo es felicidad en la tienda de Cusco. Y es que Aldair Fuentes, uno de sus defensas centrales titulares, está en duda para la gran final debido a una dura lesión en lo que fue el partido contra Sport Huancayo el último domingo, en el que su equipo ganó 2-1. El duelo fue por la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

"Me rompí los ligamentos de la clavícula. Solo me queda seguir paso a paso, aunque es difícil que pueda estar en lo que viene", le dijo Fuentes a Entre Bolas.

Lo que se sabe de Aldair Fuentes en Cusco FC

Luego, el zaguero central habló de lo que fue el desempeño de su conjunto a lo largo la temporada en la liga peruana de primera división.

"Estamos contentos por el segundo puesto que alcanzamos en la Tabla Acumulada. Nos queda esperar al ganador del Sporting Cristal contra Alianza y creo que estamos muy bien. Definimos la llave en casa", agregó.

En tanto, RPP pudo conocer que en Cusco FC van a tomar en consideración una segunda opinión médica para confirmar una intervención quirúrgica para Aldair Fuentes.

La idea del equipo que dirige el director técnico Miguel Rondelli es que llegue, pero lo ven complicado. La lesión que presenta también compromete uno de sus hombros.

Lo que fue el partido de Cusco contra Sport Huancayo

En el Estadio IPD, Cusco FC tuvo una oncena titular conformada por Pedro Díaz; José Zevallos, A. Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Diez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo y Lucas Colitto.

En tanto, el 'Rojo Matador' salió con Ángel Zamudio; Johan Madrid, M. Gaona, Y. Murillo, Josueé Herrera; Edu Villar, Ricardo Salcedo, Enzo Fernández, N. Luján, Javier Sanguinetti; y Janio Pósito.