Fiscalía supervisa medidas de seguridad del Estadio Las Américas previo al duelo entre Ayacucho FC y Alianza Lima

Una representante del Ministerio Público llegó hasta el Estadio Las Américas, en la región Ayacucho, para inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el recinto deportivo, donde mañana, sábado, se disputará el duelo entre Ayacucho FC y Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga1.

La fiscal provincial Ana María Jauregui Zúñiga, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito, llegó hasta las instalaciones del estadio, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga, para verificar las condiciones del recinto deportivo que tiene una capacidad para albergar 8 mil espectadores

Además, recibió el informe de las medidas de seguridad que se están implementando en el marco del Plan de Protección y Seguridad del Espectáculo Deportivo.

La representante del Ministerio Público inspeccionó los accesos al estadio, junto con funcionarios del Gobierno Regional, un delegado de la barra de Alianza Lima y dirigentes del equipo Ayacucho FC.

La fiscal Ana María Jauregui, al finalizar la diligencia, exhortó a los organizadores a reforzar las medidas necesarias, para garantizar la seguridad de los asistentes y jugadores al interior y exterior del estadio.

“El espectáculo deportivo debe desarrollarse en un ambiente seguro y pacífico, por lo que es fundamental que todas las entidades involucradas actúen de manera coordinada y oportuna”, puntualizó.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima

El club local utilizará por segunda vez este estadio, mientras esta es la primera vez que Alianza Lima visita este recinto.

Como se recuerda, el primer partido de Ayacucho FC en esta cancha fue frente al Sport Boys, disputado el pasado 30 de julio y terminó con empate, por lo que los hinchas ayacuchanos esperan que el resultado los acompañe este sábado ante Alianza Lima.

¿Qué canales transmiten el Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo?

El partido Ayacucho FC vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: últimos resultados

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 7 de marzo del 2025

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima - 25 de octubre del 2022

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 26 de junio del 2022

Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC - 18 de julio del 2021