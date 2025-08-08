Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Alianza Lima vs. Ayacucho FC en vivo: partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Guía de TV Ayacucho FC vs Alianza Lima por la Liga1.
Guía de TV Ayacucho FC vs Alianza Lima por la Liga1. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima buscará el triunfo en la siguiente jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima está obligado a conseguir un triunfo cuando visite a Ayacucho FC este fin de semana, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Tras el empate ante Sporting Cristal en Matute, los blanquiazules se encuentran alejados de la cima del certamen.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito solo consiguió cinco puntos de 12 posibles. Actualmente, se ubica en el quinto lugar, a siete unidades del líder Cusco FC.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: ¿cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Ayacucho FC llega a esta instancia tras perder por 3-1 ante Sport Huancayo de visitante. Por su parte, Alianza Lima igualó 0-0 ante Sporting Cristal en Matute.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Ayacucho FC y Alianza Lima se disputará este sábado, 9 de agosto, en el Estadio Ciudad de Las Américas de la región Ayacucho. El recinto tiene capacidad para 3000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?

·         En Perú, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

·         En Colombia, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

·         En Ecuador, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

·         En Chile, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

·         En Bolivia, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

·         En Venezuela, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

·         En Brasil, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

·         En Argentina, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

·         En Uruguay, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

·         En Paraguay, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

·         En México (CMDX), el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 12:00 p.m.

·         En Estados Unidos (Washington), el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo?

El partido Ayacucho FC vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Valencia; Caro, León, Ataupilco, Yovera; Bilbao; Aquino, Orué, Arakaki, Ramírez; Pérez.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, Noriega, Ceppelini; Gentile, Quevedo y Barcos.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: últimos resultados

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 7 de marzo del 2025

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima - 25 de octubre del 2022

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 26 de junio del 2022

Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC - 18 de julio del 2021

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Ayacucho FC Liga1 Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA