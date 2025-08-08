Alianza Lima vs. Ayacucho FC en vivo: partido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima está obligado a conseguir un triunfo cuando visite a Ayacucho FC este fin de semana, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. Tras el empate ante Sporting Cristal en Matute, los blanquiazules se encuentran alejados de la cima del certamen.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito solo consiguió cinco puntos de 12 posibles. Actualmente, se ubica en el quinto lugar, a siete unidades del líder Cusco FC.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: ¿cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Ayacucho FC llega a esta instancia tras perder por 3-1 ante Sport Huancayo de visitante. Por su parte, Alianza Lima igualó 0-0 ante Sporting Cristal en Matute.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Ayacucho FC y Alianza Lima se disputará este sábado, 9 de agosto, en el Estadio Ciudad de Las Américas de la región Ayacucho. El recinto tiene capacidad para 3000 espectadores.

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @fc_ayacucho por la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟓 del 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 @Liga1TeApuesto.#ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/8zWesfau7L — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 8, 2025

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?

· En Perú, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

· En Colombia, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

· En Ecuador, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.

· En Chile, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

· En Bolivia, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

· En Venezuela, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

· En Brasil, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

· En Argentina, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

· En Uruguay, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

· En Paraguay, el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.

· En México (CMDX), el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 12:00 p.m.

· En Estados Unidos (Washington), el partido Ayacucho vs. Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Ayacucho FC vs. Alianza Lima en vivo?

El partido Ayacucho FC vs. Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Valencia; Caro, León, Ataupilco, Yovera; Bilbao; Aquino, Orué, Arakaki, Ramírez; Pérez.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, Noriega, Ceppelini; Gentile, Quevedo y Barcos.

Ayacucho FC vs. Alianza Lima: últimos resultados

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 7 de marzo del 2025

Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima - 25 de octubre del 2022

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC - 26 de junio del 2022

Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC - 18 de julio del 2021