Ernesto Valverde dirigió al Barcelona durante dos temporadas y media. | Fuente: AFP

La salida de Ernesto Valverde de la dirección técnica del Barcelona ha sido uno de los principales temas de conversación en el elenco culé durante las últimas semanas. A raíz de ello, el director deportivo del club, Eric Abidal, explicó los motivos que los llevaron a realizar un cambio de entrenador y reveló que, más allá de su buena relación con el vestuario, habían cosas que no le agradaban a él.

"No miraba los resultados, sino cómo se jugaba. Me fijaba en detalles como la táctica y el trabajo de los futbolistas que no jugaban mucho. Varios de ellos no estaban satisfechos y ni trabajaban mucho, había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler", dijo a Sport.

En su etapa como entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde ganó dos títulos de la Liga Santander, además de una Copa del Rey y una Supercopa de España. No obstante, pese a estos campeonatos, una de las cosas que más se le criticaba al estratega español fue la falta de un galardón de Champions League.