Beto Da Silva: "Calidad futbolística no me falta, mi problema ha sido la continuidad" | Fuente: Liga 1

Este lunes se dio a conocer que Beto Da Silva sería nuevo delantero de la Universidad César Vallejo para la temporada 2021 de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Por su parte, el delantero, cuyo pase aún pertenece a Alianza Lima y fue cedido a préstamo al cuadro poeta, conversó con RPP Noticias sobre las expectativas que tiene con el equipo dirigido por Chemo del Solar.

"Asumo este reto con mucha ilusión, agradeciendo esta oportunidad. Sé que vengo preparado, durante varios años tuve algunas incomodidades, pero voy en busca de mi consolidación", indicó en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a las lesiones que lo aquejaron durante su carrera y que no le permitieron tener buenos rendimientos en sus últimos clubes, sostuvo: "Yo acepto las críticas, lo de las lesiones yo no lo decido, yo me cuido muchísimo, mi vida es ordenada y me preparo mucho. Es un problema que con los años he tratado de resolverlo".

"Calidad futbolística nunca me ha faltado, mi problema ha sido de continuidad. Ya hable con Chemo del Solar, me ha dicho lo que espera de mí y lo tengo claro", agregó el futbolista de 24 años que ya se encuentra en Trujillo para sumarse a los entrenamientos de César Vallejo.