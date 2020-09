Aldair Rodríguez fue campeón nacional en 2019 con Binacional | Fuente: Liga 1

Binacional enfrentará este martes a LDU Quito en el Estadio Nacional en el cotejo que reanuda la actividad del campeón peruano en la Copa Libertadores, donde se presenta la duda por la presencia de su goleador, Aldair Rodríguez.

El centrodelantero de 26 años está habilitado y concentra con el cuadro de Juliaca, sin embargo, las dudas por su consideración para el partido responden a que el último lunes se dio el contacto con América de Cali de Colombia, interesado por su fichaje.

La oferta del equipo ‘cafetero’ fue confirmada por el entrenador Javier Arce, quien no pudo confirmar si tendrá a su disposición al delantero ante LDU.

“Anoche los directivos de Binacional me hicieron conocer que América de Cali quiere tener a Aldair Rodríguez. Ya he hablado con el jugador sobre ello. Vamos a ver qué pasa. No voy a tomar una decisión definitiva hasta que aclaren la directiva y el jugador”, señaló Arce en ‘Zona Libre de Humo’.

Pese a que tampoco tuvo un conceto claro sobre si estará en el gramado de juego del Estadio Nacional, Rodríguez se refirió a la opción marcharse a Colombia.

"Si viene una buena oportunidad, se analiza y si es por el bien de uno, yo me voy. América de Cali es un equipo importante en Colombia y eso lo sabemos todos", dijo el atacante en ‘Ovación’.

Aldair Rodríguez tiene seis goles en la Liga 1 de esta temporada, además le anotó a Sao Paulo por la Copa Libertadores. Debido a su rendimiento en los dos últimos años, fue citado a la última convocatoria de la Selección Peruana por primera vez.