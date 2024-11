Agente de Cristian Díaz apunta que piden la "inhabilitación" de Bruno Marioni y el dinero del contrato con Alianza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bruno Marioni no sigue como director de Fútbol de Alianza Lima, todo debido a que el equipo blanquiazul no logró el objetivo de ser campeón en la Liga1 Te Apuesto.

Por ejemplo, antes de la llegada de Mariano Soso como director técnico, se dieron conversaciones con Cristian Díaz (ahora en Cienciano). Este último apuntó que había llegado a un acuerdo con el club y que firmó un contrato, pero en su momento la directiva íntima declinó en su elección. Por lo mismo, el agente del DT confirmó que en los próximos días se dará una resolución en el caso.

"Ese fallo (de FIFA) va a salir en los próximos días. En Alianza no han comparecido, por lo que únicamente se van a basar en las pruebas que hemos presentado. Al 100 % va a ser en base de lo que mostramos para la denuncia", sostuvo Ulises Guallanez, representante de Díaz, en diálogo con Ovación.

Cristian Díaz pudo llegar al Alianza de Bruno Marioni

Cristian Díaz fue opción para dirigir a Alianza Lima en este 2024. | Fuente: Club Cienciano

Asimismo, dio cuenta de qué es lo que piden en relación a una sanción para el ahora exdirectivo del cuadro del distrito de La Victoria.

"Queremos que se cumpla una sanción ejemplar a las personas que llevaron adelante la negligencia hacia Cristian Díaz. Pedimos cuatro años de inhabilitación para su cargo (a Bruno Marioni), además del dinero que arreglamos en el contrato. Que FIFA haga lo que tenga que hacer. No solicitamos algo específico contra el club", dijo.

Más adelante, sostuvo que esperan que en este caso -en relación a Alianza Lima y Bruno Marioni- marque un precedente no solo en el fútbol local, sino mundial.

"Nosotros solicitamos que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Sería bueno que este caso marque un precedente y sea un jalón de orejas para que otro director técnico no pase por la misma situación", añadió.

La palabra de Cristian Díaz

Hay que tener en cuenta que en el pasado mes de julio, en conversación con Fútbol como cancha, Cristian Díaz detalló de la firma de contrato que se dio con la directiva íntima.

"Lo primero, tuve que rubricar mi renuncia a Deportivo Morón y, posteriormente, firmar y enviar la aceptación de la propuesta que me hizo Alianza Lima, a quien también envío, porque me solicitaron la renuncia de Morón, y a partir de ahí esperar a que me envíen los pasajes (...) El hecho de recibir la propuesta formal del club, reenviarla firmada, que significa la aceptación de la misma", dijo.

