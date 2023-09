Mauricio Larriera: "Para que Reyna pueda migrar, evidentemente tiene que jugar en Alianza primero"

No todo es la Selección Peruana y el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas. Este jueves, el entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, dio detalles de cómo se alista su equipo de cara al choque de este sábado ante Cantolao por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Larriera se refirió, además, de la presencia de Christian Cueva, Carlos Zambrano y Bryan Reyna, quienes no entraron en la lista final de Juan Reynoso para la primera fecha doble de las Eliminatorias.

"Los muchachos que volvieron de la Selección, es contradictorio; pero para mí es una alegría tenerlos acá. Para ellos, seguramente, hay cierto dolor por no poder representar a la Selección", señaló el DT de Alianza.

A continuación, confirmó que Reyna se encuentra lesionado y que no atraviesa su mejor momento anímico al no ser partícipe de los duelos que la ‘Bicolor’ afrontará ante Paraguay y Brasil.

"Tenemos disponibles a todos los futbolistas, a excepción por ahora de Pablo Sabbag, Santiago García, Cristian Benavente y Bryan Reyna, los demás están todos disponibles. Reyna está lesionado, los estudios indican eso. He conversado mucho con él desde que llegué, por su situación, es un chico que tiene mucha valía. Está por un lado amargado porque no puede participar en la selección y por otro con la resiliencia a full porque esto no termina acá", indicó en rueda de prensa.

Bryan Reyna tiene dos goles con la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

Larriera sobre declaraciones de Bryan Reyna

Mauricio Larriera no dudó en referirse a las declaraciones de Bryan Reyna, que días atrás lamentó que no se concretara su fichaje al fútbol extranjero a fines de julio pasado.

"Yo los entiendo a los futbolistas y trato de ser empático, la situación de él tiene un montón de factores y verse lesionado y no poder participar en la selección seguramente influyó", señaló.

"Yo estoy siempre a disposición con él, como con todos los futbolistas y ojalá poder potenciarlos y ayudarlos. Igualmente lo veo muy bien, para que él pueda migrar evidentemente tiene que jugar en Alianza primero, ojalá en la selección y andar bien, porque esa es la única forma de poder salir", agregó con relación a Reyna, que estaba en la mira del Gremio de Brasil.

