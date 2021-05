Cantolao vs Ayacucho | Fuente: @LigaFutProf

Cantolao vs Ayacucho FC EN VIVO | Hoy, domingo 23 de mayo desde las 3:30 p.m., el 'Delfín ' recibe a los 'Zorros' por la última fecha de Grupo A de la Fase 1 de la Liga1 Betsson. El cuadro ayacuchano no pierde la fe de alcanzar la final. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Cantolao vs Ayacucho FC: transmisión minuto a minuto

Tabla de posiciones del grupo A de la Liga 1 Betsson