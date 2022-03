Cantolao vs. Carlos A. Mannucci: transmisión minuto a minuto desde el Estadio Miguel Grau. | Fuente: @LigaFutProf

Ver Cantolao vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO | Hoy domingo 6 de marzo desde las 11:00 a.m. (hora peruana) el 'delfín' recibe al cuadro 'carlista' de Trujillo. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias y vía TV en Gol Perú,



Cantolao vs. Carlos A. Mannucci: alineaciones confirmadas por Liga 1



Cantolao: Christian Limousin; Giancarlo Carmona, Arón Sánchez, José Ramírez, Anthony Quijano,Rodrigo Salinas, Jesús Castillo, Jhamir D´arrigo, Bryan Reyna, José Manzaneda y Rodrigo Pastorini.

Carlos A. Mannucci: Manuel Heredia; Carlos Neyra, Nicolás Olivera, John Narvaéz, Joao Ortiz, Gustavo Viera, Jean Pierre Fuentes, Yuriel Celi, José Rivera, Rely Fernández y Diego Chávez.

Cantolao vs. Carlos A. Manucci EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto



Los comandados por Carlos Silvestri están con la necesidad de llevarse los tres puntos de local, luego de obtener en este nuevo trayecto cuatro derrotas consecutivas en el torneo, resultados negativos que lo mantiene hasta el momento en el último lugar de la tabla de posiciones con cero puntos.

Por ende, la Academia Cantolao, que en la fecha pasada cayó por la mínima diferencia ante Atlético Grau de visita, tratará de sacar provecho de su localía ante su rival de turno y no cometer los mismos errores defensivos que mostró ante el club de Piura.

En tanto, el Carlos A. Mannucci llega a este partido tras perder de local 1-0 ante Sport Huancayo el pasado sábado 26 de febrero. Los dirigidos por Enrique Meza en esta nueva campaña no conocen el triunfo en la competición, pues suman tres derrotas consecutivas.

Los trujillanos en el Miguel Grau del Callao pretenden dar el gran golpe y desempeñar un gran juego fútbolístico en el campo, con tal de conseguir a toda costa sus tres primeros puntos en la Liga 1. Los 'Carlistas' en el Apertura se sitúan en la decimoctava posición sin puntos.

Fecha y hora del Cantolao vs. Carlos A. Manucci



Cantolao y Carlos A. Manucci se miden este domingo 6 de marzo, en un encuentro que está programado a las 11:00 a.m. (hora peruana).

Lugar:



Estadio Miguel Grau







