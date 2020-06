Carlos A. Mannucci: "Creo que no estamos en momento de comenzar el fútbol"

Carlos A. Mannucci es uno de los dos equipos representantes de Trujillo que juega en la Liga 1. | Fuente: Facebook: Carlos A. Mannucci

La Federación Peruana de Fútbol definió el 31 de julio como fecha de retorno para la Liga 1. El director deportivo de Carlos A. Mannucci, Mario Viera, consideró que no es el momento oportuno para el retorno del torneo.

“Pienso que nos hemos salteado alguna etapa, el fútbol va a comenzar pero creo que no estamos en momento de comenzar el fútbol. Ahora que estamos en un pico muy alto recomenzar esto no es fácil, va a ser bien complicado y ojalá todo salga bien pero no estoy de acuerdo con que empiece el fútbol. El deporte es nuestra vida pero la salud es lo primero", indicó Viera en Ovación.

“Los tiempos son cortos pero vamos a intentar llegar. Nosotros tenemos un predio que hemos acondicionado con dos muy buenas canchas, el aislamiento ha hecho que muchas canchas estén deterioradas", agregó.

Hace unas semanas, Carlos A. Mannucci planteó a la FPF un formato de torneo regional para la vuelta de la Liga 1, pero el ente rector del balompié nacional decidió que el campeonato se desarrolle íntegramente en Lima.