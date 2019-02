Carlos Flores debutó con la camiseta del Sport Boys | Fuente: Zona rosada / Youtube

El mejor '10' de los últimos años. Carlos Flores deleitó con su magia no solo en el Perú, sino también a nivel internacional. Durante su permanencia en Sport Boys, 'Kukín' marcó dos goles. No, no eran goles. Eran GOLAZOS. Fueron olímpicos.

El primero de ellos lo marcó ante Cienciano en el 'Lolo Fernández'. Fue en el año 1993. Carlos Flores sacó un remate desde el saque de esquina. El balón se metió al primer poste del cuadro imperial. Golazo.

Once años después, en el Miguel Grau del Callao como escenario, 'Kukín' Flores volvió a repetir ese golazo. Esta vez el volante rosado lo marcó ante Alianza Atlético.