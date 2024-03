Carlos Zambrano y jugadores de Alianza Lima criticaron arbitraje tras perder ante Cienciano: "Estamos siendo perjudicados"

Alianza Lima sumó su tercera derrota en la Liga 1 Te Apuesto al caer por 2-1 ante Cienciano. El equipo Alejandro Restrepo no pudo recuperarse en el estadio Garcilaso de la Vega en Cusco y se aleja cada vez más del liderato del certamen. Tras el pitazo final, los jugadores blanquiazules criticaron duramente el arbitraje de Daniel Ureta, que expulsó a Hernán Barcos.

En conferencia de prensa, Carlos Zambrano, Sebastián Rodríguez y Adrián Arregui alzaron su voz de protesta y de paso respaldaron a Alejandro Restrepo, cuya continuidad está puesta en discusión tras 8 fechas del Torneo Apertura.

El 'León' Zambrano señaló que el arbitraje está fallando desde la temporada pasada. "El arbitraje no es de ahora, es del año pasado. Ni con el VAR se dejan ayudar. Hay jugadas muy rochosas. Estamos siendo perjudicados y esperemos esto cambie por el fútbol peruano. Lo más importante es que el club está unido. Los resultados no se están dando, pero fuera de eso el grupo se va a mantener fuerte", comentó.

Los jugadores de Alianza le reclamaron al árbitro Ureta por no expulsar a Carlos Garcés por una fuerte falta contra Juan Pablo Freytes previo a la expulsión del 'Pirata' Barcos.

La jugada que determinó la expulsión de Hernán Barcos. | Fuente: Liga 1 Max

Alianza: "Venimos siendo perjudicados"

Adrián Arregui, por su parte, señaló que Alianza Lima no es el único perjudicado club perjudicado por el arbitraje. "Es importante que hablemos de situaciones que en general en el fútbol están sucediendo. No creo que sea la manera de poder jugar un partido de fútbol y que los jugadores no puedan tener la certeza que se va a impartir justicia alguna. Hoy fuimos perjudicados, venimos siendo perjudicados no solo nosotros. Es momento que hablemos sobre eso”, puntualizó.

Mientras, que Sebastián Rodríguez destacó que los árbitros también deben evaluar su labor en los partidos de la Liga 1 Te Apuesto. "Lo primero que vamos a hacer es autocrítica, pero de igual manera necesitamos que hagan autocrítica los demás. Los criterios no están siendo los mismos en todas las canchas", culminó.