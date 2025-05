César Inga sobre su buen presente en Universitario: "Donde me pongan siempre voy a dar todo de mí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Inga ha aprovechado los minutos que ha tenido en Universitario bajo la dirección técnico de Fabián Bustos y Jorge Fossati. Así, se ha convertido en titular en la tienda crema tanto en la defensa como en el puesto de carrilero.

Por ejemplo, César Inga estuvo desde el "vamos" en el partido que Universitario de Deportes venció 1-0 a Barcelona SC en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores. Por ello, RPP se comunicó con el jugador peruano, quien comentó lo que fue el vital triunfo en casa ante el club 'canario'.

"Sabíamos que Barcelona iba a ser complicado, pero con los días trabajamos de la mejor manera y sacamos el resultado que queríamos. Nos mantenemos como familia y unidos. El equipo fue vital para llevarnos los tres puntos", sostuvo el futbolista de Universitario a 'Fútbol como cancha'.

César Inga, uno de los baluartes del Universitario 2025

Posteriormente, dio cuenta de cómo es que se dio su fichaje por la 'U' este año procedente de ADT.

"Estaba en mi casa y tenía varias opciones. Mi representante me dijo que había la posibilidad para ir a la 'U'. Lo pensé cinco minutos porque quería seguir jugando ya que llegaba a un bicampeón. El más emocionado fue mi papá porque él es hincha. No pensé si iba a ser titular porque el club tiene una base, pero mi padre me dijo que me arriesgue y que no había nada que perder", agregó.

En tanto, César Inga brindó detalles sobre en qué posición de la cancha es que se siente más cómodo en Universitario.

"Me siento cómodo por fuera porque he jugado allí bastante tiempo, pero donde me pongan siempre voy a dar todo de mí por toda esta camiseta. Siempre de chiquito iba al estadio cuando jugaba José Galvéz contra Universitario", añadió.

Por último, agregó que "es mucha la diferencia entre el torneo local y la Copa Libertadores. Se nota y fue un cotejo muy intenso. Barcelona SC es un cuadro que está bien físicamente".

