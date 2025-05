César Inga tras triunfo de Universitario: "Donde me pongan, voy a dar todo por esta linda camiseta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes dio un firme paso en la penúltima fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, al derrotar 1-0 a Barcelona SC de Ecuador en el estadio Monumental de Lima, con lo que quedó en puestos de clasificación a la siguiente etapa del torneo continental.

César Inga fue uno de los jugadores que más destacó en el juego de la 'U'. Al final del partido, señaló que dejará todo en la posición que lo ubique el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

“Hace unos días probamos este sistema y el profe me dijo que iba a jugar de nuevo ahí. Esa posición ya la conozco porque en ADT he jugado casi todo el año por fuera. Me siento más cómodo ahí, pero en cualquier posición donde me pongan, sea por izquierda o por derecha, de carrilero, voy a dar todo por esta linda camiseta”, comentó Inga.

A continuación, dejó en claro que Universitario es "una familia", factor que es vital para que lleguen los buenos resultados en el bicampeón peruano.

“Es una familia. Seguimos muy fuertes, muy unidos. Cuando llegué me sentí en confianza, me sentí uno más de ellos. Escucho que por fuera dicen que el equipo está partido. No sé de dónde sacan todo eso, pero nosotros seguimos muy fuertes, unidos y vamos a seguir así partido a partido”, agregó.

Seguidilla de partidos de Universitario

“Vengo jugando casi todos los partidos, pero me siento bien. También un poco mentalmente desgastado también por el tema de la seguidilla y esto que pasó también el partido pasado, pero igual estoy bien. Donde me ponga el profe siempre voy a dar todo de mí”, señaló Inga, respecto al desgaste de los jugadores de Universitario por la seguidilla de partidos.

La victoria de la 'U' coloca al equipo dirigido por Jorge Fossati en segundo puesto del Grupo B, con siete puntos, detrás de River Plate, que mañana se enfrentará contra Independiente del Valle.

